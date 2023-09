El gobernador de La Rioja aseguró que renunciará si Javier Milei llega a la presidencia

"Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia", alertó Quintela durante un acto de entrega de viviendas.

El riojano afirmó, en contraposición a las propuestas del libertario, que "el Estado tiene que garantizar las condiciones para que la gente con su esfuerzo y sacrificio pueda resolver sus problemas". Luego, se preguntó: "¿Quién va a hacer una escuela, un hospital, si no es el Estado? Debe haber un Estado que fuerte que le dé al mercado el lugar que le corresponde", completó.

Y pidió que voten por la opción Unión por la Patria encabezada por el ministro de Economía Sergio Massa. "Les pido que nos ayuden, es fundamental el 22 de octubre. Lamentablemente, tengo que decirles, si esto no sucede así, se van a restringir los recursos para la provincia, va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas", sostuvo en relación a que el gobierno libertario elimine la coparticipación federal.

Milei se impuso en La Rioja en las PASO, por lo que será fundamental revertir el resultado, así como en La Pampa y Tucumán. Sobre eso, el gobernante también se refirió aunque sin nombrarlo. "Nosotros hemos perdido con un hombre que no sólo no tiene compromiso con La Rioja, no la conoce. No conoce a nuestras familias, nuestras familias no tienen ningún compromiso con este hombre, y sin embargo lo votaron", señaló.