El gobernador Ignacio Torres confirmó que Chubut podrá pagar los aguinaldos

El mandatario de Juntos por el Cambio destacó que "gracias a esto hoy podemos asegurar que están garantizados los fondos para el pago de aguinaldos", aunque señaló que "este reconocimiento abre otra discusión más profunda hacia un país verdaderamente federal".

"Vamos a seguir peleando para poner a Chubut y a la Patagonia en el lugar que se merece, haciendo escuchar un grito federal independientemente de quien gobierne a nivel nacional", concluyó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/NachoTorresCH/status/1729651458906128401&partner=&hide_thread=false Luego de una serie de gestiones con el Gobierno Nacional, y particularmente con el Ministro @SergioMassa, podemos afirmar que logramos la compensación que venimos reclamando para Chubut y el resto de las provincias. Gracias a esto hoy podemos asegurar que están garantizados los… pic.twitter.com/4RHUq9qvLe — Nacho Torres (@NachoTorresCH) November 29, 2023

Este martes, Massa mantuvo un encuentro con gobernadores de Unión por la Patria para avanzar en la puesta en marcha de compensaciones que garanticen el pago de sueldos y aguinaldos para el mes de diciembre. Antes los mandatarios se reunieron con el designado ministro del Interior del gobierno de Javier Milei, Guillermo Francos.

Javier Milei volvió a poner en duda el pago de aguinaldos: le pidió a las provincias que corten gastos

A días de su asunción a la presidencia, Javier Milei confirmó a su ministro de Economía y en ese contexto también habló de lo que hará con el pago de aguinaldo que se debe efectuar en el mes de diciembre, pero que, debido al ajuste en el gasto que desea hacer, quedó en duda.

El líder de La Libertad Avanza volvió a repetir que "no hay plata" y que "hay que poner otros puntos en orden". "¿Que no haya plata para el aguinaldo es culpa mía, que no goberné, o del Gobierno actual? Entiendo que tenemos un sistema federal. Si en tu casa no te alcanza la plata, ¿cómo lo arreglás? ¿Bajás el gasto o te vas de caño? ¿Por qué robarle a los argentinos con el impuesto inflacionario?", se preguntó.

javier milei foto

Y explicó: "Si tenés un déficit y no vas a bajar el gasto, lo vas a financiar de alguna manera. Si lo financiás con deuda, le estás pasando la cuenta a generaciones futuras, gente que ni siquiera votó o ni siquiera nació. Me parece bastante inmoral. Si lo hacés por la vía de emitir dinero, generás una redistribución forzada vía la inflación. Pero es mentira, no es que se los estás cobrando. Tendrán que poner las cuentas en orden, se acabó la historia del déficit fiscal, que solo nos hizo más pobres".