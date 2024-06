El fulminante mensaje de Cristina Kirchner contra los senadores del Frente de Todos que votaron a favor de la Ley Bases

La exvicepresidenta no hizo oídos sordos sobre lo ocurrido en el Senado.

La expresidenta Cristina Kirchner no perdonó a los senadores del Frente de Todos que votaron a favor de la Ley Bases. En su cuenta de X cargó contra Camau Espínola y a Edgardo Kueider.

No se trató de un mensaje escrito por ella, sino de un retuit de otra cuenta. En él, @solmagno escribió: "Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras Stefania Cora y Ana Almirón y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria".