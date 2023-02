El fuerte cruce entre Fernando Iglesias y Florencia Arietto por sus críticas a Patricia Bullrich

Florencia Arietto vs, Fernando Iglesias.

Por su parte, la abogada le respondió que "si escucharas lo que dije sin fanatismo te darías cuenta que no tiene nada que ver con lo que dice el kirchnerismo de Patricia". Luego agregó que "todo lo que dije se lo dije a ella (Bullrich) personalmente y de hecho me contestó que le gustaba que no coincidiéramos porque las diferencias nos mejoran".

En la misma línea, el diputado por Juntos por el Cambio continuó con el ataque y la acusó de irresponsable y traicionera. "Que hayas hecha responsable a Patricia de la muerte de Maldonado es una irresponsabilidad y una traición; una traición personal a Patricia y una traición política hacia la coalición de gobierno de la que formabas parte entonces. Después de eso, no hay nada que agregar", escribió.

Durante una entrevista, responsabilizó a la exministra de Seguridad por los fallecimientos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. "Siempre dobla a 180. El Estado no puede ir dejando muertos en los desalojos", sostuvo.