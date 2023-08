El FMI confirmó el contacto con Javier Milei y Patricia Bullrich: habrá reuniones para conocer sus planes

El FMI aseguró a través de un funcionario, que se relaciona regularmente con distintas partes y "en el caso de los candidatos presidenciales, estos compromisos también permiten que el personal comprenda mejor los aspectos claves de las potenciales futuras políticas económicas".

Por lo pronto, más allá de las reuniones con Milei y Bullrich, el directorio del FMI se juntará el miércoles 23 de agosto para tratar la aprobación del desembolso de u$s10.750 millones a Argentina.

Milei reveló que fue contactado por el FMI: "No tenemos problemas con el Fondo"

Javier Milei

El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, reveló que funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo contactaron tras su triunfo en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo.

"Nos han contactado. Tenemos que armar la reunión. No tenemos problemas con el Fondo”, contó economista en declaraciones a Radio La Red. Y aclaró que para él, el Fondo "no es un problema, porque ¿cuál es la clave de todos los programas del Fondo? Bajar el déficit. ¿Y por qué fracasa siempre? Porque no se cumple. Nosotros tenemos un programa fiscal mucho más agresivo que el del Fondo, estaríamos sobrecumplidos en la meta porque tenemos esa convicción".