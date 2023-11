El falso argumento de Villarruel sobre la IVE: "Hay mujeres que están abortando a término"

En primera instancia, ratificó su postura pro vida, a la vez que alegó que la sanción en 2020 tuvo que ver con cuestiones meramente ideológicas: “Nosotros somos los dos pro vida, así que, para nosotros, tiene que haber una discusión respecto de esto. También me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y sobre argumentos serios, y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley″.

Sobre los motivos que impulsan su disparatada propuesta, la libertaria, en diálogo con TN, señaló: “No lo ciframos en tiempo, pero en algún momento nos gustaría discutirlo, sobre todo porque, en el tema del aborto, en la Argentina, lamentablemente, la ley se termina estirando hasta el infinito, entonces, hoy encontrás a mujeres que están abortando a término, y me parece que no corresponde”.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (27.610), sancionada en 2020, establece que todas las mujeres y personas gestantes que deseen abortar podrán hacerlo hasta la semana 14 de gestación. Las únicas excepciones que permiten excederse de ese plazo son los casos por violación o en caso de la persona gestante corriese peligro.

Ante el desconocimiento de la ley, la candidata a vicepresidenta fue consultada sobre la fuente que le permite decir que las mujeres abortan “niños a término”, y, evadiendo la pregunta, intentó respaldar su disparate con datos falsos: “Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico, la madre puede obtener la autorización para el aborto, y hay que entender que ese no era el espíritu de la ley”.

El texto no especifica, en ningún momento, que la persona demandante deba “alegar problemas psicológicos”, lo único que se explicita es que “se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito” y que la práctica debe realizarse de forma gratuita a los 10 días de iniciada su solicitud.

Milei - Villarruel Télam

De todos modos, Villarruel aclaró que no sería uno de los proyectos que enviarán al Congreso en primera instancia porque “es un tema que tiene una urgencia que no es inminente, considerando que la economía está totalmente desorbitada, y eso lleva a que no se pueda ni comerciar, ni vivir, y además no hay seguridad”.

El pedido de una nieta recuperada víctima de Amelong: "Villarruel quiere confundir a la población"

Luego que la candidata de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, defendiera durante el debate de vicepresidentes al exteniente coronel del Ejército, Juan Daniel Amelong, Sabrina Gullino Valenzuela Negro, hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela desaparecidos y víctimas de Amelong, se mostró consternada por la postura de la diputada.

La nieta recuperada apuntó contra la actual candidata y aseguró que “es muy doloroso y preocupante que se estén diciendo estos dichos de negacionista desde el odio” y consideró que y los dichos de la legisladora la utiliza “con una intencionalidad de confundir a la población”. “No lo hace desde a ignorancia porque todos sabemos de su vinculación con los genocidas, son asesinos, violadores, robadores de bebés”, agregó en diálogo con C5N.

Amelong tiene tres condenas a cadena perpetua por crímenes cometidos como parte del grupo de tareas del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército, una sentencia por 10 años y otra por la sustracción de Sabrina y su hermano mellizo.

“Nosotros nacemos entre el 3 y 4 de marzo 1978 bajo la órbita del segundo cuerpo del Ejército y luego nos derivan a una clínica privada, en Paraná. Y desde el 27 de marzo donde somos dados de alta es Amelong el que a mí me lleva al hogar de huérfanos de Rosario separándome de mi madre, sabemos por otros represores”, relató la hija de desaparecidos contando su historia.

En ese sentido, recordó que en base a dos causas pudo reconstruir se historia “desde el día que la secuestra a ella junto a mi viejo en enero del '78 en Mar del Plata con mi hermano Sebastián, por suerte a él lo devuelven a mi familia paterna”.

“Victoria Villaruel tiene una fuerte comunicación y con los genocidas. No sé si ella lo sabe, pero tiene el acceso y la llave para conseguir esa información y lograr que los genocidas rompan ese pacto de silencio. No solo en el caso de mi hermano, sino por los 30 mil desaparecidos y para encontrar a todos los nietos que faltan”, sostuvo Gullino Valenzuela Negro y le pidió a Villaruel: “Si tiene la voluntad de completar la memoria, que nos ayude a completar también qué pasó con los desaparecidos y bebés robados”.

Victoria Villarruel defendió a Daniel Amelong y lo catalogó como “víctima de terrorismo”

Durante el debate con Agustín Rossi, Victoria Villarual presentó a un represor multicondenado como una “víctima del terrorismo”.

Al momento de exponer sobre seguridad y derechos humanos, el candidato de Unión por la Patria le preguntó a su si estaba “a favor de la libertad de los genocidas” condenados por la Justicia. La candidata libertaria evitó responder directamente y esgrimió una defensa en la que nombró al represor.

“Me parece que es importante, más allá de tu pregunta, que reconozcamos que acá hubo víctimas del terrorismo que no tienen derechos humanos. Muchas de esas personas también están hoy detenidas. Por ejemplo, (Juan Daniel) Amelong es una persona cuyo padre fue asesinado por Montoneros en democracia en la ciudad de Rosario, ciudad que vos conocés muy bien”, contestó la candidata a vicepresidenta.