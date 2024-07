El exsecretario de Agricultura había sido amenazado en redes por el Gordo Dan

En marzo, el troll libertario atacó a Fernando Vilella después de que le diera like a un posteo de Martín Lousteau con críticas al Gobierno. Ahora festejó su salida y le pidió que vacíe "ya" su escritorio.

El exsecretario de Bioeconomía de la Nación, Fernando Vilella, quien presentó su renuncia en las últimas horas, había sido amenazado en redes sociales por el troll libertario Gordo Dan, quien exigió su salida del Gobierno luego de que el funcionario le diera like a un posteo de Martín Lousteau.

Amenazas Gordo Dan al secretario de Agricultura 1

Parisini había amenazado al exsecretario en marzo pasado, cuando Vilella le dio like a un posteo de Lousteau que criticaba la gestión del Gobierno nacional durante el pico de los contagios de dengue. "Ministro de Salud que brilla por su ausencia, vocero que cuestiona a la ciencia, vacuna inaccesible", enumeraba la publicación.

El Gordo Dan compartió la captura y etiquetó a Vilella. "A partir de mañana no formás más parte del Gobierno. Nos vemos", sostuvo. "Obviamente fue un error que ya enmendé. Jamás lo haría con alguien con quien disiento en casi todo", respondió el exfuncionario, pero el troll fue tajante: "No me interesa. Llévenselo".

Amenazas Gordo Dan al secretario de Agricultura 2

Este miércoles, Parisini compartió mensajes donde otros usuarios le atribuían la renuncia de Vilella. "Nuevo despido en el gobierno del Gordo Dan"; "Vilella ya estaba afuera el día que el Gordo Dan lo rajó lo X por likear a Lousteau"; "Gracias Gordo Dan, abrazo", y "Esta falta de respeto no sale gratis", fueron algunos de los comentarios.

Parisini tiene casi 190.000 seguidores en su cuenta de X, donde su texto de presentación es "Llévense el litio". Médico pediatra del Hospital Garrahan, exrugbier, vive en Recoleta. Tiene un programa en La Derecha Radio, es conductor del nuevo canal de streaming libertario Carajo y es amigo de la hermana del Presidente, Karina Milei.