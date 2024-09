El entorno de Javier Milei cruzó a Victoria Villarruel: "Los temas familiares se solucionan en el psicólogo"

"Si mi padre fue sodero y luego yo llego al poder, no tiene por qué ser un asunto prioritario de Estado aumentarle el sueldo a los soderos", señaló Márquez.

"Los temas personal/familiares se solucionan en el psicólogo y no ejerciendo el poder. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Si mi padre fue sodero y luego yo llego al poder, no tiene por qué ser un asunto prioritario de Estado aumentarle el sueldo a los soderos", publicó el autor del libro "Milei, la revolución que no vinieron venir".