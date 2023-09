El duro editorial de un periodista de la CNN porque Milei le canceló una nota

El comunicador de CNN en español aclaró que "hemos invitado a todos" y "hay una situación particular con Javier Milei " porque, aseguró : "Estaba reconfirmada la entrevista con el señor Milei y un día antes la cancela misteriosamente porque no dieron una respuesta".

En este sentido, Del Rincón que viajó desde Estados Unidos hasta la Ciudad de Buenos Aires para la nota en exclusiva, dejó en claro que el libertario le debe una respuesta. Al parecer desde el propio equipo libertario argumentaron que "lo iban a guardar 10 días".

En este marco, el reportero se preguntó: "¿Dónde lo van a guardar? ¿Por qué lo van a guardar? y si es por un tema de salud sería interesante saberlo".

"Si es que lo guardan porque no quieren arriesgar los puntitos que tienen. Que pena que no tengan la trasparencia de saber por qué no. Nosotros les guardamos el secreto. Lo que han hecho no se hace", y aludió a la comunicación que tuvo con las personas que rodean a Milei en la campaña.

El ciclo Encuentros entrevisto también a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y en cuanto al ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, ya cursaron la invitación y están esperando una respuesta, de acuerdo a los dichos del conductor.

Bullrich: "No es momento para la crítica en Juntos por el Cambio"

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dio la primera entrevista a un medio internacional en CNN en donde destacó sobre las elecciones que "no hay que salir con críticas en Juntos por el Cambio".

En este sentido, la exministra de Seguridad destacó sobre los distintos espacios que integran la alianza opositora y aludió expresamente al gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales y al expresidente Mauricio Macri: "Le pedí que no es hora de salir con críticas y que no hay que meter ruido a la campaña".

En cuanto a los pronósticos para la próxima elección del 22 de octubre, la líder del PRO aseguró que "en este momento tenemos que concentrarnos en los 46 millones de argentinos" y "estoy convencida que este termina en una victoria contundente de Juntos por el Cambio".