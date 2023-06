El duro descargo de Fahsbender contra la represión en Jujuy: "Es fracturar el contrato social"

En ese sentido, explicó que "se fractura con noticias falsas, con teorías conspiranoicas, con el comando boliviano de Miguel Ángel Pichetto". "Esta lucha claramente es política. Referentes del Frente de Izquierda como Alejandro Vilca la están visibilizando hace dos semanas", explicó el panelista de C5N en respuesta a lo expresado en Twitter por el dirigente de Encuentro Republicano Federal.

"Decir que esto es para tapar lo de Chaco es un delirio, porque lo de Chaco es intapable porque Emerenciano Sena y su familia están todos presos", agregó.

Además, el periodista se refirió al comunicado que emitió este martes el Colegio de Abogados de Jujuy y señaló que "el Colegio no sé si es kirchnerista". "Dijeron claramente que había abogados que no podían acceder a sus defendidos en establecimientos penitenciarios. Si eso es así, es violar un derecho humano básico. Y no quiero recordar en que época de Argentina se hacían esas cosas", explicó.

"Ahora se quiere instalar esta situación para que el tipo que está viendo esto en televisión desde su casa diga: 'Ah, que bueno que le están pegando una paliza'. Pero le voy a decir a ese señor que mira y dice estas cosas: '¿Sabés qué papi? Al que está haciendo esto le chupa un huevo qué canal miras, porque si te quiere llevar preso en una chata sin patentes, lo hace", concluyó.