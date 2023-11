El diario El País de España presentó un informe con las contradicciones de Milei

"Macri no me representaba en nada, me parecía repugnante. Lo he criticado del primer día porque era un gobierno socialista", fue la declaración del economista de ultraderecha en 2019 acerca de la gestión del expresidente.

En la misma línea, se reprodujo un corte del segundo debate presidencial de este año, en el cual Milei descalificó a Patricia Bullrich: "Vos podés lavar tu pasado de montonera asesina, nosotros solo gritamos". Enseguida, se muestra el discurso tras las elecciones generales donde convocó a Juntos por el Cambio: "Todos los que queremos un cambio debemos trabajar juntos".

El informe del diario El País de España