14 de julio de 2026 Inicio
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Desde el Ministerio de Seguridad no descartan reforzar la seguridad de la Embajada británica

Desde la cartera nacional le confirmaron a C5N que este miércoles habrá un comando unificado con fuerzas federales y en "caso de que se necesite habrá presencia de efectivos". Descartan que la sede diplomática sea un punto de concentración durante el partido definitorio del Mundial 2026.

Nicolás Marsico
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Nicolás Marsico
Embajada británica en CABA.

Embajada británica en CABA.

Durante todo el día circularon versiones sobre el refuerzo de la seguridad en la Embajada británica de CABA durante este miércoles. El motivo es el partido por las semifinales del Mundial 2026 donde la Argentina se enfrentará a Inglaterra en un encuentro que generó mucha pasión desde su confirmación por el recuerdo del mítico encuentro en 1986, atravesado en aquel momento por la guerra de Malvinas de 1982.

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Primero se habló de un supuesto operativo con más de 300 efectivos de fuerzas federales que tenían como objetivo blindar la sede diplomática, pero desde el Ministerio de Seguridad de la nación le confirmaron a C5N que “hasta el momento no hay indicios de que esa embajada vaya a ser un punto de concentración”.

Además, confirmaron que contemplan dentro de la seguridad de la zona la ventaja por la cercanía entre la sede del Ministerio de seguridad y la embajada de ese país que “es solo de 50 metros con lo cual esas cuadras son de las que mayor presencia de fuerzas federales tienen permanentemente”. Por último, le confirmaron a este medio que lo que si habrá es un “comando unificado de las fuerzas federales y que en caso de que se necesite habrá respuesta y presencia de efectivos”.

Sumado a esa información reciente, el Gobierno salió a anunciar hoy que tendrá participación en el operativo en la ciudad de Atlanta, donde se jugará el partido entre ambos países.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, dio detalles sobre la coordinación con los organizadores del evento: "El operativo en Atlanta contará con 1600 agentes policiales y fue coordinado con representantes de la FIFA, el FBI, autoridades estadounidenses, fuerzas inglesas y delegados argentinos de seguridad".

Además, en diálogo con radio La Red recordó que "teniendo en cuenta el volumen de los asistentes e hinchadas, se acordó que los simpatizantes argentinos ingresan por puerta 4 y los simpatizantes ingleses por la puerta 3".

"Sin referencias a Malvinas"

A horas del partido trascendental entre Argentina e Inglaterra, advirtieron que los hinchas argentinos no podrán entrar con banderas ni remeras que cuenten con referencias a Malvinas. Forma parte del Código de Conducta de FIFA.

Así lo confirmó la titular de la cartera que agregó que todo dependerá de lo que consideren una provocación o no los veedores del evento: "una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial".

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