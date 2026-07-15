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16 de julio de 2026 Inicio

La provocadora portada de un diario inglés por la bandera de Malvinas que mostró la Selección

The Sun cuestionó a los jugadores de la Scaloneta por celebrar la clasificación a la final con una bandera que reivindicaba la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y desató una nueva polémica.

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La bandera que desplegaron los jugadores de la Scaloneta y generó el enojo del medio The Sun. 

La bandera que desplegaron los jugadores de la Scaloneta y generó el enojo del medio The Sun. 

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La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, luego del triunfo 2-1 sobre Inglaterra, también generó una fuerte repercusión fuera de la cancha. El diario británico The Sun publicó una dura portada contra el equipo de Lionel Scaloni por la bandera sobre las Islas Malvinas que los futbolistas exhibieron durante los festejos.

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El periódico calificó de "arrogantes" a los jugadores argentinos y cuestionó la decisión de celebrar con una bandera que llevaba la inscripción "Las Malvinas son argentinas". Además, utilizó la expresión "Argie", una abreviatura coloquial de Argentine que, desde la guerra de 1982, quedó asociada en el Reino Unido con un uso despectivo hacia los argentinos.

La portada del diario The Sun tras la eliminación de Inglaterra en manos de la Albiceleste.

La portada del diario The Sun tras la eliminación de Inglaterra en manos de la Albiceleste.

En la nota, The Sun sostuvo que "los jugadores de Argentina celebraron su victoria en la semifinal de la Copa del Mundo contra Inglaterra sosteniendo una pancarta repugnante que reclamaba las Islas Malvinas". También empleó la denominación británica "Falkland Islands" para referirse al archipiélago que se encuentra dentro de la plataforma marítima argentina.

El medio británico también aseguró que "se vio a Giovani Lo Celso, Lisandro Martínez y otros jugadores sosteniendo frenéticamente la pancarta frente a sus hinchas al terminar el partido", y recordó el conflicto bélico de 1982, en una nota en la que sus redactores no pudieron ocultar la tristeza e impotencia por la histórica eliminación ante el actual campeón del Mundo.

Hinchas ingleses casi linchan a un simpatizante argentino en Londres tras la derrota

La Policía Metropolitana de Londres intervino para rescatar a un hincha argentino que quedó rodeado por decenas de simpatizantes ingleses en pleno centro de la capital británica, pocos minutos después de la victoria de la Selección en la semifinal del Mundial 2026. El episodio ocurrió sobre Regent Street St James's, cerca de Piccadilly Circus.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que los efectivos formaron un cordón de seguridad alrededor del simpatizante y lo escoltaron rápidamente hasta una camioneta policial. Durante el recorrido, el argentino recibió silbidos, insultos y abucheos de los hinchas ingleses, mientras decenas de personas registraban la escena con sus celulares.

La rápida intervención policial permitió retirar al hincha sin inconvenientes y, según informó la prensa local, el episodio no dejó detenidos ni personas heridas. Además, las autoridades descartaron que el argentino hubiera provocado a los simpatizantes ingleses, cuyo enojo se originó tras la agónica remontada de la Scaloneta con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

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