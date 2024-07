El debate por la nueva fórmula jubilatoria se plancha, por lo menos, hasta agosto

No obstante, el radicalismo tomó una vía diferente en el Senado. En la sesión del 4 de junio, jugó con el oficialismo al solicitar el debate del texto en una próxima sesión a la que no le pusieron fecha (y que, probablemente, sea en agosto). Mientras que, Unión por la Patria, exigía que el tratamiento sea en esa misma jornada, algo que finalmente no ocurrió. El intento de llegar a los dos tercios para forzar el tratamiento habría sido exitoso si se replicaba lo sucedido en Diputados.

José Mayans Télam

El apoyo de la UCR dio un poco de aire al oficialismo y la posibilidad de dilatar el debate. “¡Ahí está la trampa!”. expresó en el recinto el senador José Mayans, quien agregó: “Están llevando la sesión para agosto y entonces pagarán en septiembre. Esta es la estrategia”.

Al no tener una fecha estipulada para sesionar y de cara al receso invernal (no oficial) que suele coincidir con las vacaciones de invierno escolares, las posibilidades de que se sesione antes de agosto son prácticamente nulas. De esta manera, La Libertad Avanza tiene tiempo para negociar -como lo viene haciendo desde la semana pasada- con los bloques dialoguistas para avanzar en una nueva versión de la fórmula. “La idea es que no impongan un texto, sino que se pueda consensuar”, apuntaron a C5N allegados al jefe de Gabinete.

Las conversaciones son, principalmente, con el bloque radical en el Senado y las llevan adelante quienes se ocuparon de negociar la Ley Bases y el paquete fiscal. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy; ya trabajan para buscar una alternativa a la media sanción de Diputados que también evite el veto de Milei.

En el último plenario de comisiones, los senadores oficialistas anunciaron que La Libertad Avanza tenía un texto propio para tratar. Cabe recordar que, en Diputados, no había una propuesta de los violetas más que ratificar el contenido del DNU 274/24 que reemplazó la fórmula de aumento de las jubilaciones aplicada desde el 2021- Sin embargo, en off, confesaban que todavía no estaba redactado, dado que esperaban que el Ejecutivo escriba la norma.

En eso trabajan en tándem los representantes del Ejecutivo con llegada con el Congreso y los propios legisladores. Si bien los puntos centrales todavía se desconocen, lo que manifiestan desde el oficialismo es que buscan un proyecto “más lógico, que el Gobierno políticamente pueda aceptar”. Van a buscar los consensos, concretamente “para evitar el veto”, detallan.

La media sanción de Diputados contempla un incremento del 8,1% para recomponer la pérdida en los haberes jubilatorios de enero, cuando el Gobierno otorgó un 12,5% y quedó relegado de la inflación de ese mes que se posicionó en el 20,6%. También fija la actualización por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y agrega una cláusula para que se aplique un incremento anual que resultará del 50% del promedio de variación de los salarios (RIPTE). Además, establece una garantía para la jubilación mínima, que deberá tener un piso equivalente al 1,09% de la Canasta Básica Total; y un método para que la Anses privilegie los pagos a las 14 cajas jubilatorias de las provincias que no las transfirieron a la Nación.

Los jubilados siguen perdiendo

Mientras la discusión sobre la nueva fórmula para recomponer los haberes jubilatorios se dilata, los jubilados y pensionados siguen perdiendo poder adquisitivo. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) da cuenta de ello en un informe en el que detalla que detalla que el poder de compra de los jubilados cayó un 30% real, respecto del año anterior.

Según la información emitida por la OPC, los gastos totales cayeron 29% en los primeros seis meses del año y cerca de un tercio de esta reducción se explicó por la caída en jubilaciones y pensiones. Es decir que, gran parte del ajuste del gasto público en estos meses de gestión de Javier Milei, la afrontaron los jubilados y pensionados.

El déficit cero festejado por el Presidente tiene éxito, en buena parte, por la licuadora y la motosierra a los sectores más vulnerables, entre ellos, los jubilados.