El Centro Islámico repudió las declaraciones de Javier Milei en la apertura de los Juegos Macabeos Panamericanos

En un comunicado difundido a través de las redes sociales, el Centro Islámico se pronunció en contra de los dichos del Presidente y destacó: “Es lamentable que el Presidente de la Nación olvide su investidura: él debe hablar por el conjunto de la Nación Argentina, la cual incluye a cientos de miles de Argentinos de fe Islámica que habitan nuestra Patria. Con su discurso sectario y segregacionista, nos ofende”.

JAVIER MILEI participó de una CEREMONIA de JÁNUCA

Por último, citaron un mensaje del Sumo Pontífice: “En el mensaje del papa Francisco con ocasión del encuentro de movimientos populares en Modesto, California, el 16 de febrero de 2017, el pontífice remarcó: 'No existe el terrorismo cristiano, no existe el terrorismo judío y no existe el terrorismo islámico. No existe. Ningún pueblo es criminal y ninguna religión es terrorista'. El 25 de mayo de 2018, en Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco dijo que ‘equiparar al Islam con el terrorismo no tiene fundamento’”.

Sobre el final del descargo, la entidad solicitó una audiencia con Javier Milei “con carácter de urgencia” con el objetivo de “manifestarle el cese sus discursos de odio hacia la Comunidad Islámica y se fomente un ámbito de diálogo para poder seguir conviviendo en paz y respeto, como ha venido sucediendo en la Argentina hasta el día de hoy”.

Qué dijo Miliei en los Juegos Macabeos

"La historia de Macabeos es para mí muy importante. Eran los menos contra los muchos, los débiles contra los poderosos, pero vencieron porque la victoria en combate depende de las fuerzas del cielo", afirmó el Presidente durante su breve discurso en el Movistar Arena.

Milei además envió su "cariño sentido a todo el pueblo judío y en particular a quienes tienen seres queridos cerca de la línea de combate" y ratificó su "compromiso inalterable con el pueblo judío en la lucha contra el terrorismo islámico".