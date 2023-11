El arco político y gremial vio a Sergio Massa como el ganador del debate

El candidato a vicepresidente agregó: “Quedó claro que Massa tiene las condiciones para ser el presidente de todos los argentinos y hay un candidato que debe muchas materias”.

"Milei estuvo poco consistente y poco sólido. Hubo momentos donde Milei se quedó callado", lanzó.

Al finalizar el debate, el secretario general de la CGT, Héctor Daer, fue categórico frente a las definiciones que dejaron ambos candidatos para el mercado laboral.

Al respecto señalo: "Los trabajadores tienen claro ya que votar a Milei es votar en contra de sus intereses, y por lo contrario votar a Sergio Massa es votar un proyecto de país, un proyecto de desarrollo”.

También el periodista y conductor Jorge Rial declaró que “el debate me sorprendió, esperaba otra cosa de Milei, esperaba otro desempeño. Massa estaba muy preparado”.

"Massa estuvo muy bien en no haber entrado en detalle de derechos humanos, genocidio. Me pareció bien no gastar tiempo ahí. Lo del Banco Central me pareció bárbaro. Quedó en evidencia que Milei no está preparado ni para tocar la botonera de la Casa Rosada”.

“Milei después cometió un error que fue comparar lo de Malvinas con un partido de fútbol. Su desempeño está muy por debajo de lo que yo esperaba. Hoy, concentrado Massa en el debate, lo pasó por arriba a Milei. Creo que hoy hay votos que se definieron”, concluyó.

El exsecretario de Cultura del macrismo Pablo Avelluto lanzó una dura crítica al accionar del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, al que calificó como "penoso" y con poca preparación. "Antes que cualquier otra cosa es un chanta", afirmó.

"La preparación es todo en un debate. Lo de Milei es penoso desde todo punto de vista. Alrededor de Massa se prepararon. Como se preparó Macri en 2015 y 2019. Milei no es solo un pésimo candidato. Antes que cualquier otra cosa es un chanta", escribió Avelluto en redes sociales.