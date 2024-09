El arco político opositor repudió el video de Javier Milei: "El mensaje es claro y es clara la amenaza"

grabois 19-9

El referente de la UTEP cruzó duramente al jefe de Estado y aseguró: "Sos un pobre tipo y vas a ser un triste recuerdo en la historia. Tenés el virus de Nerón. Un video no va a alcanzar para que la gente se olvide que festejaste bajar las jubilaciones o que le sacaste la comida a los pibes". Además, añadió: "Ya estamos despiertos y no se aguanta más. Tenés que laburar para solucionarle la vida a los argentinos, no postear boludeces".