El análisis de Pablo Duggan: "Massa era una de las tres cabezas de UxP que debía tener su oportunidad"

El conductor de Duro De Domar por C5N, Pablo Duggan, analizó la fórmula presidencial Massa-Rossi elegida en Unión por la Patria para competir con una lista de unidad en las próximas elecciones nacionales. Sobre la elección del actual ministro de Economía, considera que “era una de las cabezas del ex Frente de Todos que debía tener una oportunidad” .

Detalló distintas razones por las cuales entiende que el oficialismo terminó eligiendo al binomio electoral: “Cristina había decidido no ser, contra todo el pedido del votante de Unión por la Patria, decidió no ser. Alberto ya había sido y había decidido no intentar una reelección. Bueno, es absolutamente natural que la tercera pata, y segunda en peso político, tenía que tener su oportunidad, era lógico”.