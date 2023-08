El análisis no verbal de los candidatos de la oposición: qué dicen los gestos de Javier Milei y Patricia Bullrich

"La comunicación no verbal estudia las emociones detrás de los gestos, lo que podemos ver es qué está sintiendo la persona y si lo que está diciendo coincide con lo que siente", señaló Lescano. Por otra parte, reveló que "hay códigos en la ciencia que nos dan indicadores para saber si la persona esta siendo honesta y saber qué tipo de emoción tiene en ese momento".

El lenguaje no verbal de Javier Milei

El candidato por La Libertad Avanza fue analizado durante una entrevista con Alejandro Fantino. Allí, Lascano destacó que en él se observa "un unidad de acción: levanta la ceja y abre los parpados, algo que refleja que tiene miedo". "Más allá de lo que se ve, de que Milei tiene ese tono agresivo que representa la ira, el enojo, y él lo direcciona hacía un sector político, algo que nadie dice es que Milei tiene miedo".

Además, agregó que el gesto del libertario "se suele ver en las semifinales de futbol". Se trata de un "miedo de enfrentar una realidad que ni ellos mismos esperaban", sostuvo. "Podíamos preguntarnos si ese miedo que está reflejando en las últimas entrevistas no está en relación directa con algo que viene queriendo hacer y que desconoce", sumó.

En tanto, se registró que durante una entrevista con el periodista Antonio Laje, el economista hace un tipo de gesto "nomenclado con m60". En ese sentido advirtió: "Milei te dice que no permanentemente, no importa de que temas está hablando, lo que Milei propone es la negativa. Milei no tiene propuestas en cuanto al beneficio que le pueda dar a los votantes, pero si tiene muchas cosas que les va a quitar, que le va a decir que no. El lenguaje corporal refleja eso", analizó.

milei

El experto hizo un análisis del discurso posterior a ser ganador en las PASO. En línea definió "que hay un componente interesante: están recitando la cita de un autor liberal que utilizan como leitmotive", y ahondó: "El líder espiritual dice algo y todos responden y repiten".

"En el ámbito político eso no sería un código, se espera que en el ambiente político haya diversidad de opinión para construir un objetivo. La repetición es un código que le toman prestado a la religión. Es como si fuera un karma. Las repeticiones hablan de cierto grado de fanatismo", completó.

Por otra parte, hizo un stop y contó que conoce personalmente a Milei y advirtió "es otro el que te cruza por la calle y te saluda, el ha montado un personaje basado en la ira, porque considera que las ideas políticas que tienen encajan con el enojo, y el consultor político que tuvo en la primera fase, lo orientó a un camino muy fácil que sirve para ganar elecciones: enganchar a las personas con el enojo, una de las siete emociones básicas universales", explicó.

Además, describió que la mirada con la que sale en las fotos y los puños cerrados representan también enojo. "Tiene la mirada del acecho, los puños cerrados, las manos crispadas... la emoción que esta presente en la campaña es el enojo. es una estrategia que utiliza y esta en consonancia lo que propone", agregó.

Sobre algunas respuestas que da el candidato, en cuanto al hablar de la libertad y la paz, explicó: "Si yo busco mirar a otro lugar cuando hablo de un tema central es porque en realidad me quiero escapar. Es llamativo que Milei propone la libertad y la paz pero cuando le preguntan sobre eso cambia la mirada hacia otro espacio" destacó.

Por último, expresó: "Yo desconfío siempre de las personas que proponen algo y le pedís que profundicen y miran hacia otro lado. Es contrario a lo que propone".

El lenguaje no verbal de Patricia Bullrich

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio fue analizada en medio de una foto con una seguidora mientras se la observa en un gesto raro con su mano derecha, como si estuviera agarrando una copa.

Sobre eso, el experto advirtió "que ella pareciera ver un vaso" y se la ve "haciendo un gesto de precisión, que sería unir los dedos con el dedo pulgar". En ese contexto, Lascano dijo que le "preocupa".

"Una de dos, una persona que hace un gesto sobre algo invisible, es porque está viendo algo que no ves, cosa que te mete miedo; o tiene alguna circunstancia de salud que desconocemos", sostuvo.

Sin embargo, sostuvo que habiendo revisado "imágenes previas y posteriores", la candidata lo hace por primera vez que lo hace, de manera que "no estaríamos frente a complicaciones de salud".

Patricia Bullrich

Y amplió: "Las gestualidades de precisión, están ligadas a las reminiscencias de una situación que a vos te sucedió, con lo que estás conectando en ese momento" a la par distinguió: "Estás ausente de lo que esta pasando ahí". "Esta prácticamente en una actitud de celebración", agregó.

Sobre su felicitación a Milei en el discurso posterior a las PASO, explicó: "Ella intentó un gesto amistoso", pero sin embargo señaló que "muestra los dientes". "Es lo mismo que hacemos cuando estamos enojados. Hace una pausa y muestra los dientes, es porque representa un enojo tremendo con Javier Milei y lo que dijo no corresponde con sus emociones"; concluyó

Respecto a la imagen de Larreta junto a Bullrich, Jorge Macri y Mauricio Macri, describió que el jefe de Gobierno porteño "se tapa la cara y coloca una barrera entre su persona y el campo visual que incluye a esas tres personas (ganadoras), que queda claro no lo incluyen en sus proyectos. Es un bullying. Es un Larreta aislado", finalizó.