Eduardo Valdés aseguró que Macri hace "todo lo posible" para llevar el voto a la Libertad Avanza

El diputado nacional Eduardo Valdés aseguró que Mauricio Macri, tras respaldar a Javier Milei , hace "todo lo posible" para llevar el voto a la Libertad Avanza . Opinó que el expresidente "no está jugando" con Patricia Bullrich y lo calificó como "Terminator".

Valdés participó de una entrevista mano a mano con Luciana Rubinska en C5N , donde dialogó sobre el panorama político actual, de cara a los comicios. " Me parece que el sistema político se va a redefinir todo en estas elecciones ", aseguró el diputado.

Al ser consultado sobre los dichos de Macri en una conferencia en Harvard, donde aseguró que "espero que nuestra coalición apoye cualquier decisión razonable de reforma en el Congreso". el diputado explicó que esta acción del expresidente lo que genera es llevar votos de Juntos por el Cambio hacia la Libertad Avanza, cuyo principal referente es Milei.

También, el dirigente peronista calificó al exmandatario como "terminator" y que "con Bullrich seguramente no está jugando". Como líder del espacio de Juntos por el Cambio, Patrici Bullrich le respondió a Macri y aclaró que "en el medio de una pelea electoral, no me parece que en este momento podamos discutir eso".

En cuanto a la candidatura presidencial de su espacio con Sergio Massa y Agustín Rossi, el diputado respaldó al Ministro de Economía y añadió que: "Massa está previendo convocar a la unidad nacional, convocar a sectores muchos más amplios de lo que expresa Unión por la Patria".

A su vez, llamó a la reflexión en las acciones del espacio: "Nosotros creemos que la educación pública es indispensable, es obligatoria, pero tiene que tener los mismos días de clase que la educación privada". Lo mismo apuntó para la salud pública.

Eduardo Valdés: "El pacto democrático tiene deudas que se resuelven con más democracia"

El diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés reflexionó sobre lo que se juega la Argentina con vistas a las elecciones 2023 y aseguró: "El pacto democrático tiene deudas que se resuelven con más democracia".

En el programa Right Now en C5N, con la conducción de Julieta Camaño, recordó la frase del expresidente Raúl Alfonsín, 'con la democracia se come, se cura y se educa' para diferenciarse de los candidatos de derecha y del liberalismo, como Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, y Javier Milei, de La Libertad Avanza.

En este sentido remarcó: "Ahora se debe educar mejor, debe sanar mejor y debe curar mejor, pero esto se resuelve con más democracia".

El dirigente peronista detalló que en la campaña que tiene al ministro Sergio Massa como candidato a presidente saldrán a "recuperar votos" y agregó: "Ahora sí el peronismo se puso en movimiento y hablo de peronismo en sentido amplio, es decir lo mejor del espacio popular. Nos tocaron las fibras más íntimas y se despertó el elefante".

En cuanto a la estrategia para mejorar los resultados del oficialismo en las urnas el 22 de octubre detalló que "vamos a caminar a los lugares donde no nos votaron y antes si, tenemos que ir a explicar el porqué y qué podemos hacer".

Además, Valdés se sinceró sobre la nueva forma que tomó la contienda electoral en las redes sociales y reconoció que "no conocemos mucho el TikTok pero conocemos el boca en boca".