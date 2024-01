DNU: tras rechazo de amparos, buscaran "per saltum" a la Corte Suprema

Se trata de los reclamos de la Asociación Observatorio del Derecho a la Ciudad y el abogado Jorge Rizzo. De esta manera, no debe pasar necesariamente por otro tribunal.

Tras el rechazo a los amparos, la Asociación Observatorio del Derecho a la Ciudad y el abogado Jorge Rizzo, ex titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, llevarán sus reclamos contra el DNU a la Corte Suprema de Justicia por la vía del “per saltum” , es decir de manera directa y sin pasar necesariamente por otro tribunal.

Al validar el decreto, el juez consideró que la acción judicial contra el DNU no puede ser promovida por quien no se encuentra personal y directamente perjudicado y que por lo tanto no se configuraría un caso o controversia.

El Observatorio sostuvo que el fallo “implica un desconocimiento manifiesto del derecho humano a la Democracia y al Sistema Republicano que tiene cada habitante del país a que las decisiones que afectan sus derechos y la regulación de la sociedad sean adoptadas con su participación, ya sea indirecta (Congreso) o directa”.

“El DNU Tiránico implicó la quita de numerosos derechos sin intervención del Congreso y no cumpliendo los requisitos excepcionales que establece la Constitución Nacional para que el Poder Ejecutivo pueda adoptar decisiones legislativas. Cada habitante del país está directamente perjudicado cuando no se respetan las normas democráticas. Para este Tribunal no tenemos “un interés directo” desconociendo los precedentes de la Corte Suprema”, advirtió.

Un antecedente supremo

Observatorio del Derecho cita un precedente de la Corte. En un fallo del 14 de abril de 2015 dictado en la causa caratulada “Colegio de Abogados de Tucumán c/ Honorable Convención Constituyente de Tucumán y otros” expresó: “En estas situaciones excepcionalísimas, en las que se denuncia que han sido lesionadas expresas disposiciones constitucionales que hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno, poniendo en jaque los pilares de la arquitectura de la organización del poder, diagramada en la Ley Fundamental, la simple condición de ciudadano resultaría suficiente para tener por demostrada la existencia de un interés especial o directo”.

Por su parte, Rizzo, dijo “apelaremos y per saltum”, al cuestionar la decisión del juez Lavié Pico. El letrado irá por la vía de la apelación a la Cámara Contencioso Administrativo, pero también anticipó que presentará un “per saltum” a la Corte.

Rizzo de la “Asociación Civil Gente de Derecho” interpuso antes de fin de año la acción con el fin de que se declare la inconstitucionalidad del DNU N° 70/2023.

Esa asociación tuvo un papel preponderante en el cuestionamiento de diversas decisiones políticas relevantes, entre ellas logró el leading case “Rizzo”, por el que se declaró en junio de 2020 la inconstitucionalidad de los cambios en el Consejo de la Magistratura.

Los casos que ya están en la Corte: CGT y la acción de la provincia de La Rioja

En tanto, en medio de la feria judicial, llegó a la Corte la reforma laboral que contiene el DNU y que está frenada tras una decisión de la justicia del fuero del Trabajo que la suspendió.

Una de las cautelares la logró la CGT. La medida fue apelada por el Gobierno, que llegó por la vía del recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia.

También está en la Corte la acción que interpuso de manera originaria la provincia de La Rioja representado por Raúl Zaffaroni y el constitucionalista Gustavo Ferreyra, pero el alto tribunal no habilitó la feria para tratarlo.

Qué significa per saltum

El per saltum es un recurso que implica el salto de instancia para presentar directamente una causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), es decir, sin que este caso haya sido resuelto previamente por el tribunal superior de cada fuero.