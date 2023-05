Cristina Kirchner: "Aunque me quieran matar, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo"

Cristina Kirchner encabeza el acto en Plaza de Mayo que conmemora el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. En su discurso, la vicepresidenta aseguró que el gobierno del Frente de Todos fue infinitamente mejor a lo que hubiera sido otro mandato de Mauricio Macri y ante los canticos que pedían por su candidatura manifestó que estará siempre con el pueblo. "Aunque me quieran matar, yo soy del pueblo y de ahí no me muevo", indicó.