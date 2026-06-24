Diputados le dio luz verde al Súper RIGI y el Senado definirá su futuro Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, el oficialismo y sus aliados le dieron media sanción al proyecto que amplía beneficios para inversiones mínimas de u$s1.000 millones. Incluye baja de impuestos, liberación rápida de divisas y exenciones en comercio exterior para atraer mega proyectos como data centers de IA. Ahora pasará al Senado para su aprobación definitiva. Por Agregar C5N en









Diputados le dio media sanción al Súper RIGI. X @MenemMartin

Con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, la Cámara de Diputados le dio media sanción al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, el llamado "Súper RIGI". La iniciativa había obtenido dictamen de comisiones hace una semana y, junto al acuerdo de pago a dos fondos buitres que también se aprobó este miércoles, representa un logro importante para el oficialismo, debilitado por el escándalo de corrupción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El Súper RIGI amplía el régimen aprobado a través de la Ley Bases a mediados de 2024 y busca atraer inversiones muy grandes en nuevas industrias. Para alentarlas, el Gobierno propone un conjunto de beneficios especiales para empresas que inviertan más de u$s1.000 millones en sectores nuevos o poco desarrollados en el país, como los centros de datos de inteligencia artificial.

Entre las ventajas se incluyen menos impuestos, exenciones en importaciones y exportaciones, y acceso más rápido a las divisas. Estos beneficios estarán garantizados por 30 años, con el objetivo de dar seguridad a los inversores y fomentar la llegada de capitales extranjeros que impulsen la modernización de la economía y la creación de empleo.

Durante la sesión se discutieron dos posturas frente al proyecto. Por parte del oficialismo, el libertario Álvaro Martínez defendió la iniciativa al afirmar: "Prefiero la YPF de Marín y no la de Kicillof", y sostuvo que con el kirchnerismo "la inestabilidad jugaba en contra de las inversiones y Argentina se encontraba fuera del mundo". Para él, el RIGI fue "la puerta de entrada para lo que ya sabía hacer la Argentina" y el Súper RIGI "la puerta de entrada para lo que no hacemos y podemos hacer".

En contraste, el diputado Diego Giuliano (Unión por la Patria) advirtió que el proyecto constituye un "paraíso fiscal para los milmillonarios" mientras mantiene "el infierno fiscal para la economía nacional". Señaló que este esquema se blinda por 30 años, atravesando "8 presidencias y 16 composiciones de este Parlamento".

Cuáles son las diferencias entre el RIGI y el Súper RIGI El Súper RIGI es una versión más exigente y beneficiosa del régimen anterior (RIGI). Hasta ahora, el proyecto original ya aprobó 16 proyectos por casi u$s30 mil millones, la mayoría en minería y petróleo, y tiene otros 25 en evaluación por más de u$s100 mil millones. En cambio, el Súper RIGI busca ampliar ese esquema y atraer industrias nuevas, como los mega centros de datos de inteligencia artificial. Las principales diferencias son: Monto de inversión: el Súper RIGI pide proyectos mucho más grandes, de al menos u$s1.000 millones de dólares, mientras que el RIGI pedía u$s200 millones.

Impuestos: las empresas pagan menos. El impuesto a las ganancias baja al 15% (antes era 25%), y los dividendos se reducen más rápido.

Aportes laborales: fija una contribución patronal única del 10% para nuevos empleos, algo que el RIGI no tenía.

Acceso a dólares: las empresas pueden usar sus divisas antes. Con el Súper RIGI, tienen el 100% disponible en el tercer año; en el RIGI recién en el cuarto.

Exportaciones e importaciones: desde el inicio no pagan derechos de exportación y tienen exención total para importar, incluso insumos. El RIGI era más limitado.

Impuestos provinciales: las provincias que se sumen no podrán cobrar más del 0,5% de Ingresos Brutos.