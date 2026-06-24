Diputados aprobó pagar u$s171 millones a fondos buitre y el acuerdo se convirtió en ley

La Cámara baja dio luz verde al pago de u$s171 millones para cancelar litigios con las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP. El Senado ya lo había aprobado.

La Cámara de Diputados dio la media sanción que faltaba para convertir en ley el pago por u$s171 millones para cancelar litigios con dos fondos acreedores bajo jurisdicción estadounidense . La medida beneficia a las firmas Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP con una quita superior al 30% sobre las sentencias originales.

"¿Cuántos pendrives de diferencia hay para dar quórum?": las chicanas de la oposición al Gobierno en Diputados

Con 139 votos afirmativos , 97 negativos y ninguna abstención, el acuerdo se convirtió en ley y el Gobierno consiguió la aprobación para cumplirlo a menos de una semana de que pierda vigencia.

El Estado argentino abonará u$s67 millones al primer fondo y u$s104 millones al segundo mediante el mecanismo de "Entrega contra Pago". El texto incorpora además una cláusula de "standstill" que impide a los demandantes iniciar acciones legales nuevas o entorpecer operaciones financieras del país.

El Ejecutivo subrayó en el documento remitido al Congreso que la luz verde legislativa provocará la "finalización de la investigación en curso sobre los bienes" nacionales. De esta forma, concluyen los procesos de "Discovery" sobre cuentas bancarias, privatizaciones y distintos activos de la Argentina en el exterior.

El acuerdo de pago entre las partes estaba vigente hasta el 30 de junio y lleva las firmas del secretario de Finanzas de la Nación, Federico Furiase ; y de los representantes autorizados de Attestor Value Master Fund LP y Trinity Investments DAC, Friedrich Andreae; de Brybrook Capital Hazelton, Melanie Davidson; y de White Hawthorne, Rubén Kliksberg .

Cómo fue el debate por el pago a los fondos buitre

Culminado los homenajes, se dio paso al tratamiento del acuerdo de pago a los últimos holdouts de la deuda en default de 2001, con una exposición inicial del legislador Alberto "Bertie" Benegas Lynch, de La Libertad Avanza.

"Después de 25 años, tenemos la gran posibilidad de empezar a cerrar esta herida de deshonra internacional y el significado literal que tiene el descredito", señaló el hijo y nieto de economistas homónimos.

Benegas Lynch nieto sostuvo que no le entra "en la cabeza" que se vote en contra y se dirigió a todos los argentinos: "Les anticipo que seguido a esto van a ver discursos de la oposición, corrosiva y destructiva, en contra de esto porque son los apóstoles del default. Son los continuadores del default del 2001".

"Los que voten en contra se identifican claramente como parte de lo que se denomina la alta política y, en definitiva, es el tren fantasma en este Congreso. La forma de desembarazarnos de eso y que sea solo un recuerdo va a depender de lo que los argentinos hagan en 2027", sentenció el legislador libertario.

El diputado por Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto advirtió que "este Gobierno ha aumentado el nivel de deuda externa" y lamentó que los funcionarios de Economía no visiten el Congreso para explicar "cómo son las condiciones" para el pago de la deuda. "Nunca podemos saber si en este juego hay comisiones, siempre están ocultas y nos venden el humo de que no se cobran honorarios", agregó.

Además, denunció que en el proyecto de pago de deuda "no especifica de dónde surge el financiamiento, incumple la ley 24.156 de la misma forma que se motivó el veto de la ley de Financiamiento Universitario. Por este motivo voto en contra".

Hugo Yasky, diputado por Unión por la Patria.

El diputado peronista Hugo Yasky se mostró en contra del proyecto impulsado por el Gobierno, cuestionó "que habilita el pago a fondos buitres que ni siquiera invirtieron un centavo a la Argentina" y apuntó: "Los únicos estafadores en este país son los que especularon con la deuda externa y los negocios financieros, que tienen sus recursos en paraísos fiscales".