Desde Trenes Argentinos criticaron a Milei por querer "replicar" el modelo de los '90

El cuestionamiento tambien alcanzó al expresidente Mauricio Macri ya que durante su mandato "eliminó doce servicios ferroviarios y no generó inversión en mantenimiento de vías y de material rodante".

"Los trabajadores ferroviarios sufrieron las dos políticas que plantean. Milei piensa replicar el modelo de los '90 si le toca gobernar: plantea la privatización, la eliminación de las empresas públicas y quitar derechos a los ciudadanos", señaló Marinucci.

A su vez, el titular de Trenes Argentinos se mostró en contra de que el mecanismo voluntario de renuncia a los subsidios pretenda infundir miedo: "Cuando uno le cuenta a los usuarios lo que saldría el boleto si le tocara gobernar a Milei, no es una cuestión de poner al ciudadano con miedo ni de transmitir desinformación, sino que es lo que Milei dice. No es que nosotros decimos que podría hacer él, sino que él mismo lo dice, que (el subsidio) no va a existir más".

De esta manera, diferenció las políticas de derecha a las propuestas por el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa, quien "plantea permanentemente" que "va a seguir con la inversión en toda la extensión del servicio ferroviario".

"Sergio desde el día 1 va a poner foco fundamental en el desarrollo del sistema ferroviario como lo viene haciendo estos tres años y medio. Él está muy pendiente de todo el desarrollo que venimos haciendo en el sistema ferroviario y, cuando me convocó para que forme parte del Ministerio de Transporte, me dijo que necesitamos llegar con el tren a la mayor cantidad posible de localidades", aseguró Marinucci en Radio 10.

Cómo fue la política de los ferrocariles en los años noventa

En agosto de 1899, el expresidente Carlos Menem promulgó la Ley 23.696 de Reforma de Estado la cual proponía la privatización y/o concesión de empresas del estado.

Fue posterior a ello que mediante el decreto 666/89 se dió cumplimiento a esta normativa, y se entregó en concesión los ferrocarriles. Luego le siguió la promulgación de los decretos 1168/92 y 2388/92 que ordenaba la disminución abrupta de los servicios de trenes a partir del 31 de julio de 1992 y prorrogaba el fin de los servicios hasta el 10 de marzo de 1993.

Las política ferroviaria aplicada en los años 90 quedó marcada por una fuerte quiebra del sistema ferroviario: se disminuyeron la cantidad de servicios y lugares a donde el tren llegaba a lo largo y ancho del país

“Ramal que para, ramal que cierra”, frase dicha por el ex presidente Carlos Menem en noviembre de 1989, quedó como un signo e ícono de la época.

Las diferencias en transporte entre Massa y Milei: subsidios vs boleto a $700

Milei adelantó que, en caso de llegar al poder, no solo eliminará los subsidios sino que impulsará la privatización del servicio de trenes. En respuesta, desde fines de octubre el Gobierno brindó a los usuarios la posibilidad de renunciar voluntariamente al subsidio y pasar a pagar $700 el pasaje de colectivo.

Sin embargo, menos de 1.000 personas adhirieron a la medida durante los primeros días de su vigencia. "Básicamente lo que está contestando la gente es que esa propuesta de la oposición de quitar el subsidio al transporte es inviable para el jubilado, para el trabajador", resaltó Massa.