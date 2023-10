Desde la Libertad Avanza aseguran que "nadie piensa en ganar en primera vuelta" 

“No hay bocas de urnas. Nadie piensa en ganar en primera vuelta. Siempre pensamos que iba haber una segunda vuelta electoral, creemos que va a pasar eso por lo que decían las encuestas, esperemos el resultado de la votación, no podemos decir absolutamente nada”, expresó Francos ante la prensa.

En referencia a quien sería el eventual rival en un balotaje, el vocero no dió nombres porque "todavía no tenemos datos concretos, no le puedo decir contra quién sería”.

Además se pronunció sobre las denuncias expresadas durante toda la jornada electoral por parte de fiscales del partido libertario. "Hubo 4500 denuncias de fiscales sobre rotura de boletas y robos de votos en todo el país", describió.

Para luego aclarar las mismas fueron "denuncias que hemos hechos para ver como se computan las boletas que están rotas y si pueden ser válidas o no".

NOTICIA EN DESARROLLO