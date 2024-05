Desde la Feria del Libro revelaron que el Gobierno pidió cinco mil entradas para la participación de Javier Milei

Tras la cancelación de la presentación del libro del Presidente en el evento, Alejandro Vaccaro, titular de la Fundación El Libro, contó un nuevo detalle de las negociaciones con el Ejecutivo. "No podíamos darle ese monto, son $25 millones", subrayó.

"Nosotros no hicimos otra cosa más que expresar nuestro descontento a las políticas del Gobierno en materia cultural" , afirmó Vaccaro en diálogo con Radio 10, luego de que el mandatario aduciera "sospechas de sabotaje" a su presencia.

"No es algo propio de la cultura, tanto que se jactan de la cultura, han tenido una apertura muy violenta. Además han amenazado con que si vamos nos van a hacer cosas, induciendo comportamientos no propios de la cultura, además con el tema de las entradas y todo tenemos que tomar ciertos recaudos, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo. Están tomando acciones propias de cuando alguien quiere sabotear una actividad", describió Milei el jueves en conversación con El Observador.

"Fuimos claros, queríamos que el Presidente viniera", insistió el titular de la Fundación El Libro, tildado de "kirchnerista" por el mandatario luego de la apertura del evento, en la que ironizó con la frase "no hay plata" para afrontar el pago extraordinario en materia de seguridad que requería la presencia del libertario.

Además, Vaccaro reveló que la ausencia del Presidente podría estar relacionada con un problema que existió con las entradas a la Feria. "Ellos nos pidieron 5.000 entradas gratuitas, no tengo la facultad de dar ese número. No podíamos darle ese monto, son $25 millones. Quizás fue esa la única razón o la razón de peso que hizo que no participaran", sostuvo.

"La gente de la Secretaría de la Presidencia dijeron que necesitarían 5.000 entradas. Solemos dar 200 entradas, ese el protocolo que tenemos. No hay razón para dar 5.000", enfatizó.

Consultado sobre el tema, el vocero presidencial, Manuel Adorni, señaló que "no le consta" la solicitud de los tickets de ingreso de parte del entorno del Presidente.

Tras suspender el evento en la Feria del Libro, Javier Milei presentará su libro en el Luna Park

Tras suspender la presentación de su libro en la Feria del Libro, se confirmó que el presidente Javier Milei finalmente presentará “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica” el próximo 22 de mayo en el Luna Park.

La noticia fue confirmada a través de publicaciones de distintos usuarios de la red social X a los que el mandatario les dio retuit. "Luego del ataque, la censura y la intimidación por parte de las autoridades de la Feria del Libro, el presidente Milei presentara su libro "Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica" en el LUNA PARK el 22 de mayo" escribió el usuario Milei SheIby en una publicación compartida por el Presidente.