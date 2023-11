Denunciaron a Javier Milei por comparar al peso con "un excremento"

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas recibió una denuncia contra el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei , por presuntos incumplimientos al código de ética profesional debido a sus declaraciones que en las que aseguró que "el peso no vale ni excremento" .

Morales advirtió que "si gana Milei, no se podrán pagar los sueldos públicos"

La denuncia en la entidad que agrupa a los profesionales de las ciencias económicas se suma a las ya formuladas en la Justicia y a los cuestionamientos públicos de asociaciones de bancos y políticos, que acusaron al libertario de promover una corrida cambiaria.

La demanda fue presentada el 18 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires y ratificada seis días después. Se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal de Ética Profesional que conduce el doctor Julio Rotman.

Como parte de los argumentos, el denunciante, quien pidió conservar el anonimato, cita el artículo 8 del código, en el que se remarca: "Los profesionales deben abstenerse de aconsejar o intervenir cuando su actuación profesional permita, ampare o facilite los actos incorrectos, pueda usarse para confundir o sorprender la buena fe de los terceros, o emplearse en forma contraria al interés general, o a los intereses de la profesión, o violar la ley".

Milei Javier Milei recibió una nueva denuncia por comparar al peso argentino con "excremento".

La denuncia asegura que "los daños causados son visibles y cuantificables" y hace referencia a que, a pesar de la suba de tasas, el informe monetario mensual que realiza el Banco Central dio cuenta de una caída del 12,5% a precios constantes de las colocaciones a plazo fijo durante octubre.

En otro de los puntos, la presentación realiza una comparación con los profesionales de la medicina que perdieron su matrícula por sus pronunciamientos en medios de comunicación anunciando "la cura del Covid-19" o propagando "recetas magistrales" para evitar el contagio. "En el mundo de la economía cabe el mismo tipo de responsabilidad ante semejantes declaraciones de un profesional matriculado", expresa.

Según el demandante, las afirmaciones de Milei violan los artículos 17 y 18 del código de ética profesional y "carecen de objetividad, mesura y respeto por el público, por los colegas y por la profesión" y contienen expresiones "falsas, falaces, o aptas para conducir a error a cualquier persona razonable y son de evidente mal gusto".

Según el reglamento de procedimiento disciplinario del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas, las sanciones que se podrían aplicar van desde un apercibimiento público hasta la cancelación de la matrícula por el plazo de cinco años.

La comparación de Javier Milei del peso con "excremento"

A comienzos de octubre, el diputado libertario sugirió en declaraciones radiales no renovar los plazos fijos: "¡Jamás en pesos, jamás en pesos! El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento, porque esas basuras no sirven ni para abono".

Ante estas afirmaciones, el titular del Palacio de Hacienda le respondió con dureza en una entrevista en Gelatina: "No vale todo por un voto, no se puede poner en riesgo los ahorros por un voto. Es gravísimo tratar de poner en riesgo al sistema financiero, en un país que ya vivió hechos como los del 2001”.