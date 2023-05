Demoras en la apertura y baja participación: el reflejo de una especial jornada electoral en San Juan

Sin embargo, un integrante del tribunal explicó a C5N.com que la cifra de votantes podría ser superior a la registrada porque el número oficial se desprende de los datos aportados por las autoridades de mesa a través de la aplicación y muchas autoridades "no escanearon el DNI de los electores por fallas en sus teléfonos o problemas de conectividad".

En un relevamiento de escuelas que realizó este mediodía pasadas las 13, se pudo constatar que las cifras en las diferentes son superiores a las relevadas e incluso en algunas mesas ya había superado el 50% del padrón.

Además, autoridades electorales, fiscales y agentes de seguridad aseguraron que los sanjuaninos acostumbran a ir a votar en masa a "la hora de la siesta" y sobre el cierre de los comicios, por lo que hay expectativas de que el número final se acerque al 75%, promedio histórico de la provincia.

Sin embargo, fuentes de las distintas fuerzas políticas habían anticipado una merma en la concurrencia producto de un fastidio de los votantes por la decisión de la Corte Suprema de suspender la categoría de gobernador y vicegobernador lo que provocó que se deba organizar una nueva elección en las próximas semanas.

San Juan

Demoras en la apertura de las elecciones

En su recorrida por las distintas ciudades de la provincia, C5N.com pudo registrar que la gran mayoría de las escuelas comenzaron la votación pasadas las 8:30. En algunos casos explicaron que el atraso en la apertura de los comicios se debió a la ausencia de autoridades de mesa, en otros por "errores técnicos" del Correo.

También en algunas escuelas se registraron largas filas y demoras en el cuarto oscuro, producto de la gran cantidad de boletas en una elección regida por tres sistemas electorales distintos dónde hay internas en la mayoría de los espacios.

Los intendentes se eligen por el Sistema de Participación Democrática (SIPAD), similar a la Ley de Lemas, los diputados departamentales son elegidos por simple mayoría y los diputados proporcionales y los concejales a través del sistema de representación proporcional de D'hont.

San Juan

La voz de los principales candidatos

El gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, votó cerca del mediodía en el Colegio Froilan Ferrero, en su departamento natal de Pocito, y desde allí volvió a criticar la decisión de la Corte Suprema por hacer lugar a una medida cautelar que impidió su postulación a la reelección.

"A mí, como ciudadano que se presenta como candidato, no me han notificado de nada. Pareciera que para el máximo tribunal del país el derecho a la defensa no es nada, y que lo que creíamos que es un derecho constitucional parece que no es así", expresó el mandatario provincial.

Luego sostuvo que "es un poco extraño que este ciudadano nunca fue notificado y me quieren proscribir, o me van a eliminar, porque por ahora estoy suspendido por un tiempo, pero no sabemos qué va a pasar".

Al plantear la situación en términos deportivos, dijo estar "suspendido por fecha sin habérmelo notificado y hay que ver si me sacan del campeonato".

También advirtió de la participación de dirigentes de Juntos por el Cambio en la decisión judicial en su contra. "Una semana antes de conocerse la resolución, el dirigente opositor Michel Ángel Pichetto estuvo en San Juan y anticipó lo que una semana después hizo la Corte".

Por su parte, el diputado nacional y exgobernador José Luis Gioja, que compite con Uñac en la interna del peronismo, lamentó que "no se pueda elegir gobernador este domingo" al votar en la Escuela Cecilio Avila de Rawson.

"Creo que votar de esta manera no es constitucional, porque no puede separarse la elección de un gobernador de la elección de los diputados: los legisladores dependen de un proyecto político que preside el gobernador", subrayó.

En tanto, el dirigente Marcelo Orrego, que era el candidato a gobernador de Juntos por el Cambio para estos comicios, sostuvo que "el fallo de la Suprema Corte sin dudas afectó el proceso electoral" y que "como ha sido muy reciente y sorpresivo, vamos a ver ahora cómo reacciona la gente".