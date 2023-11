"Democracia si, motosierra no", la creativa canción de un grupo de madres que advierte sobre los riesgos de las propuestas de Milei

"Democracia si, motosierra no", la creativa canción de un grupo de madres sobre los riesgos de las propuestas de Milei

Bajo el nombre "Democracia si, motosierra no", la letra sostiene que con los vouchers educativos que propone el partido libertario muchas madres no podrán llevar a sus hijos a la escuela y muchos jóvenes no podrán ir a la universidad; que la libre portación de armas pone en peligro la vida de las personas y que la violencia política llevará al país por mal camino.

"Somos En Trama, un grupo de mujeres que maternamos en red hace 9 años en nuestro querido conurbano. Preocupadas por el presente y futuro de nuestras infancias, este 19/11 decimos no a la motosierra de Milei. SI a la Democracia. SI a más y mejor Estado. Massa Presidente", dice el texto que acompaña al video.

"Para nosotras la maternidad la concebimos como una forma política. Es la posibilidad de transformar un neoliberalismo que nos quiere hacer creer que podemos solos y quiere instalar el ´sálvense quien pueda´. La crianza es política. Sentíamos que en estas elecciones necesitábamos hacer algo más", contó Celina de Paula, una de las 19 integrantes de En Trama, en una entrevista con La Radio Pública de Moreno.

"Queremos sostener los valores democráticos de nuestro país como son la educación pública y la no violencia. Tenemos un candidato que habla de manera violenta, que insulta a las mujeres y a las personas que piensan distinto. Por eso decidimos ir a los espacios públicos a defender con nuestros hijos e hijas nuestros valores.", agregó por su parte, Constanza Wainszelbaum, integrante del mismo grupo.

"La forma genuina que nos salió es con un juego porque estamos criando. Quisimos ir al encuentro desde el juego. Fue juntarnos a jugar con nuestros pibes y compartir lo que pensamos", completó de Paula.

Embed - ¡Democracia sí! ¡Motosierra No!

La letra de "Democracia si, motosierra no"

Las elecciones vienen ya ¿Vos a quién vas a votar?

Si estás algo indecisa lo podemos conversar

Para que a la escuela no vaya sólo el que pueda una cuota pagar

Y la asignación no la puedan tocar.

Nunca el mercado nos va a cuidar

Esas ecuaciones ya salieron mal.

Afuera las armas de la vecindad.

Los pibes cursando en la universidad.

Sabemos que hay mucho para mejorar.

Pero la violencia no lo va a lograr

Arroz con leche te quiero contar

la libertad es nuestra cuidémosla

¡Democracia si! ¡Motosierra no!

Que no nos dé lo mismo juguémonos.