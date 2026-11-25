El ministro se presenta en este momento en el recinto de la Cámara Alta por primera vez a cinco meses de comenzada su gestión. Previamente había respondido más de 1.200 preguntas a legisladores.

Diego Santilli lleva adelante su primera exposición ante el Congreso luego de cinco meses de haber asumido como jefe de Gabinete . Previamente había respondido más de 1.200 preguntas a legisladores.

A través de un documento, el Gobierno detalla la ejecución de las políticas públicas y las proyecciones macroeconómicas de la Administración Pública Nacional. Entre los ejes centrales abordados en el documento, destacan los puntos que más roce han generado hasta el momento a lo largo de la gestión de Javier Milei.

Ellos son el proceso de auditoría en las prestaciones por discapacidad, el esquema de financiamiento para las universidades públicas y los parámetros clave de la economía : inflación, tipo de cambio y negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo con el documento que presentará el jefe de Gabinete y a días de haber sancionado la Ley de Discapacidad, el Poder Ejecutivo lleva adelante un proceso de revisión y reordenamiento del padrón de Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez Laboral con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar la transparencia del sistema.

Durante los operativos conjuntos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y PAMI desarrollados durante 2025, se citó a un total de 1.010.576 personas , registrándose la asistencia efectiva de 505.291 titulares .

Además, para los casos bajo revisión, la reglamentación exige la notificación fehaciente mediante carta documento y fija un plazo de 60 días corridos para que los titulares soliciten la rehabilitación del beneficio y presenten documentación médica respaldatoria a través de canales presenciales o digitales.

En cuanto al padrón, el texto informa que a noviembre de 2026, el sistema contabiliza 1.128.541 prestaciones vigentes en todo el país. Las políticas públicas del área se encuentran bajo la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), a cargo de Diego Masaragián. En esa misma línea, el Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS) recaudó $5.001 millones en 2024 y $14.608 millones en 2025. Entre 2024 y 2026 se financiaron 589 proyectos directos a personas humanas y jurídicas por un monto superior a $3.528 millones.

Mientras el Ministerio de Salud resalta las actualizaciones mensuales del Nomenclador de la Ley 24.901 articuladas con el IPC, el Proyecto de Presupuesto 2027 propone la descentralización de los valores universales para habilitar acuerdos por jurisdicción.

Financiamiento universitario: la gran deuda pendiente de la gestión Milei

Pese al tira y afloje constante durante los últimos meses, según el Gobierno la situación de la educación superior y la recomposición salarial de los trabajadores universitarios ocupan un lugar central: "El Ministerio de Capital Humano informa que el Poder Ejecutivo Nacional cumple la ley y acata las decisiones de la Justicia. [...] Una ley sancionada sin fuente de financiamiento se promulga y se suspende en el mismo acto, y así procedió el Presidente. Luego, con la sanción de la Ley 27.798 de Presupuesto 2026, aplicó la ley de presupuesto".

El financiamiento universitario fue uno de los puntos más calientes de la gestión Milei. Web

"Cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las universidades recurrieron a la Justicia, el Gobierno Nacional cumplió con todas las instrucciones judiciales y con cada paso del procedimiento. Una vez firme la medida cautelar, el Gobierno comenzó a cumplirla. La discusión actual se refiere a su forma de implementación, sobre la que existe una diferencia de interpretación entre el Gobierno y el CIN. El Estado no dejó de financiar a las universidades", se defendieron.

En la misma línea, Santilli informó que en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el Artículo 12 asigna un total de $7,35 billones para las universidades nacionales y que dentro del Programa de Fortalecimiento de Recursos Humanos, se contemplan $851.558 millones destinados a financiar los incrementos salariales de docentes y no docentes, calculados sobre las plantas de personal vigentes al mes de noviembre de 2026.

La economía, también cuestionada: metas de inflación, pauta del dólar y acuerdo con el Fondo Monetario Internacional

Las proyecciones oficiales para el cierre de 2026 y el ejercicio 2027 se apoyan en el principio irrenunciable del equilibrio financiero y el "endeudamiento neto cero" fijado en el Artículo 1° del presupuesto, siendo desde el 23 de diciembre de 2023 la meta primordial de La Libertad Avanza.

Con una inflación en alza, el documento presentado por el jefe de Gabinete señala que el índice acumulado entre enero y septiembre de 2026 fue del 23,6%, alcanzando una medición interanual del 33,4% a septiembre. Para diciembre de 2027, el marco macroeconómico prevé una desaceleración de la inflación interanual al 18%, sostenida en casi 35 meses de equilibrio fiscal continuo.

En plena escalada del dólar y del riesgo país, las pautas oficiales enviadas al Congreso fijan una proyección del tipo de cambio de $1.847,60 por dólar estadounidense para diciembre de 2027. Por su parte, se informa que la base monetaria se ubicó en $49,6 billones a inicios de noviembre de 2026.

El dólar en suba y los mercados incendiados: el Gobierno proyecta un dólar a poco más de $1.800 para diciembre de 2027. C5N

Por último, se comunicó que el Ministerio de Economía confirmó la consecución del acuerdo a nivel técnico (Staff Level Agreement) correspondiente a la tercera revisión del Programa de Facilidades Extendidas. El programa mantiene el monitoreo sobre las metas de acumulación de Reservas Internacionales Netas (RIN) y el desempeño de las cuentas públicas.

Diego Santilli y el informe de gestión del Gobierno: el documento completo