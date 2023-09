Cruces, chicanas y acusaciones en el debate de candidatos a jefe de Gobierno porteño

"Esta es una ciudad tan hermosa como injusta. Es necesario renovar. Necesitamos alquileres accesibles, más espacios verdes, el subte tiene que funcionar las 24 horas y llegar a la puerta de tu casa", agregó el candidato de la oposición, quien además le recordó al primo del expresidente que "hasta hace cinco minutos" era intendente de Vicente López.

Jorge Macri le respondió con el tema de la coparticipación: "¿Qué has hecho para recuperar los fondos que el gobierno nacional le robó a esta ciudad en una coparticipación que nos manoteó y que sigue incumpliendo en un fallo de la Corte?".

El candidato de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, cruzó a Vanina Biasi, postulante del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, por los cortes de calle. "Acá tenemos a una referente del Polo Obrero, que son los que cometen delitos. Cuando nosotros seamos gobierno van a ser detenidos de manera inmediata por cortar la calle", advirtió Marra.

Luego se mostró indignado por haber visto a una madre amamantando a su hijo en la puerta del Ministerio de Trabajo en medio de un piquete. "¿Y a vos qué carajo te importa lo que ella hace?", le reclamó Biasi.

Marra dijo que representa a una sociedad "cansada, harta y triste por una dirigencia política que está fracasando".

"Junto a Javier Milei fundamos La Libertad Avanza y muchos ponían pocas expectativas. Fuimos a defender ideas y hoy estamos dando esa batalla", destacó y reiteró que el objetivo del espacio es es "entrar en el balotaje y que el kirchnerismo quede tercero".

En tanto, Biasi señaló que la izquierda defenderá a los porteños "frente al ajuste del Gobierno nacional y el FMI". Para la candidata, las medidas económicas del Gobierno nacional "son más inflacionarias y auguran una nueva devaluación", lo que abrió paso a la "experiencia ultraderechista" de Milei. Pero también se acordó del PRO, al señalar que durante sus 16 años de gestión "entregaron la Ciudad a las corporaciones inmobiliarias".

"La única propiedad privada que no respeta Jorge Macri y el gobierno de la Ciudad es la del trabajador, su salario. A ustedes les importa un pito hacerle miércoles el salario a los trabajadores. Yo no me meto con los pequeños propietarios, me meto con tus amigos, Macri, que son los que han construido para reserva de valor para el alquiler temporario. Ellos son los responsables del desquicio de los alquileres", apuntó Biasi.

