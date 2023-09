Tensos cruces y picantes chicanas entre los candidatos a vicepresidente en el debate

Los cinco candidatos a vicepresidente que competirán en las elecciones del próximo 22 de octubre participaron este miércoles de un intenso debate en el programa A Dos Voces, en el canal Todos Noticias, en el que no faltaron los cruces, las acusaciones cruzadas y las chicanas. Con eje en inflación y seguridad, los dirigentes expusieron sus ideas y cruzaron a sus adversarios.

El candidato oficialista destacó que la "Argentina lleva 35 meses de crecimiento consecutivo del empleo asalariado registrado del sector privado". A su turno, la compañera de fórmula de Javier Milei le replicó: "Rossi vive en una galaxia totalmente desconocida. No puede ignorar que hay un 40% de pobres".

Petri intentó confrontar con Rossi al señalar que "para terminar con la inflación, primero hay que terminar con el kirchnerismo, que es una máquina de generar pobreza", pero el candidato de Unión por la Patria lo ignoró.

Menos confrontativo estuvo Randazzo, quien apuntó que la Argentina debe "trabajar en un plan de desarrollo a largo plazo", mientras que el candidato de la izquierda aseguró que "hay que ajustar a las empresas que te matan a tarifazos mientras amasan fortunas”.

debate vices

Rossi: "Nunca trabajaste, Villarruel"

Los momentos más picantes del debate se dieron cuando se cruzaron Rossi y Villarruel. Durante el debate relacionado a "economía, inflación y trabajo", la candidata de La Libertad Avanza repitió su discurso anti-estado y acusó al resto de ser parte de la casta y sumar entre los cuatro "76 años en la función pública".

Rápido de reflejos, el compañero de fórmula de Sergio Massa le recordó: "Vos nunca trabajaste, Villarruel".

"Se sabe que nosotros hace tiempo estamos en la función pública, lo que no se sabe de qué vive ella. Es la primera vez que tiene un empleo declarado. Nadie sabe de qué vivió hasta ahora y nunca se supo", señaló Rossi.

"Nunca trabajaste, Villarruel. La primera vez que sacaste un CUIL fue cuando empezaste a ser diputada nacional. Su papá es militar, y los sueldos de los militares los paga el Estado. Villarruel ha vivido toda su vida del Estado", agregó.

La compañera de fórmula de Milei le exigió: "No te metas con mi familia, porque si vamos a hablar de la tuya, vos metiste a tu hija en el Estado".

"A los argentinos no les interesa si mi papá era militar. Y no se compara un héroe de Malvinas con un politiquero, como es tu caso", agregó Villarruel.

Petri trató de "ñoqui" a Villarruel por no presentar ningún proyecto de Seguridad en el Congreso

Otro discusión caliente tuvo como protagonistas a Villarruel y Petri. El compañero de fórmula de Patricia Bullrich expuso a la diputada de La Libertad Avanza al señalar que "no presentó ningún proyecto"de Seguridad en el Congreso durante los 20 meses que lleva como legisladora.

"No seas caradura, no has presentado un solo proyecto. La seguridad reclama que presentemos proyectos para mejorar la seguridad de los argentinos", le reclamó Petri a Villarruel.

"En mi barrio, a los que no presentan proyectos les dicen ñoquis. Y eso es lo que sos vos, después de 20 meses de no haber presentado un solo proyecto de Seguridad", agregó Petro.

"Los proyectos están en la página del Congreso. Luis, si no los leíste no es mi problema, pero no digas gansadas", le respondió Villarruel.