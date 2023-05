Cristina Kirchner en Duro de Domar, por C5N: cuándo fue la última entrevista de la vicepresidenta

"Hoy es el Día de la Lealtad y Comodoro Py trabaja a destajo. El Poder Judicial es la fuerza de tareas del Gobierno", afirmó Cristina durante esa entrevista. También sostuvo que existía "una persecución orquestada desde el Poder Judicial".

"Me callé demasiado, fui bastante estúpida. Lázaro Báez fue socio de Calcaterra, ¿por qué no le preguntan a (Mauricio) Macri?", preguntó en relación al entonces presidente. También había dicho que había "un blindaje mediático a favor del gobierno que ningún periodista serio puede desconocer".

"¿Cómo me imagino en cinco años? Desde que me pasó lo de Néstor, no me imagino el futuro. Pensé que iba a envejecer con él. No sé qué va a pasar en cinco años, no tengo comprada la vida. Aprendí eso", reflexionó cinco años antes del intento de magnicidio en su contra que sufrió el 1 de septiembre de 2022.

Si bien la entrevista con Gerardo Rozín fue el último mano a mano de Cristina Kirchner con un medio argentino, el pasado 5 de diciembre brindó una entrevista al diario Folha de San Pablo. "Los jueces puestos por Macri lo protegen a él y a quienes quisieron matarme", aseguró en esa nota.

Cristina Kirchner visitará el estudio principal de C5N este jueves 18 de mayo a partir de las 21:30, para hablar de todo lo que dejó su decisión y el futuro electoral del Frente de Todos.