Cristina Kirchner cruzó a un exrepresentante del FMI: "Descabellado fue darle un préstamo político a Macri"

"Descabellado fue haberle dado un préstamo político por 45.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri para que ganara las elecciones como reconocieron de los dos lados del mostrador, Mauricio Claver Carone, ex Presidente del BID y Carlos Melconian ex Presidente del Banco Nación", sentenció en su cuenta de Twitter.

En su texto, agregó: "Descabellado es, además, haber pretendido que le devuelvan los 45.000 millones de dólares en 5 años y con vencimientos de hasta 19.000 millones de dólares por año, como señaló el Presidente del Bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, al momento de renunciar a ese cargo por negarse a votar a favor del nuevo acuerdo".

Por último, la exmandataria afirmó que "atar el pago de una deuda a una variable macroeconómica no es “descabellado” ni de “un simplismo extraordinario” Mr. Werner and Claudio Loser.

"Al contrario, es lo que hizo Néstor Kirchner cuando reestructuró de forma exitosa la deuda que otros habían defaulteado en el año 2001 y ató el pago del cupón al crecimiento del PBI de nuestro país. Es más, si quieren cobrar la totalidad del préstamo político que dieron van a tener que conseguir alguno como él, que le pagó al FMI en el 2005 toda la deuda", prosiguió.

Más abajo, finalizó su mensaje. "PD: Entre el año 2005 y el 2015, que ustedes no estuvieron en nuestro país, los argentinos y las argentinas vivíamos mejor. PD 2: Le dejo Mr. Werner, junto a mis saludos cordiales, los videos de Carone y Melconian".

Quién es Alejandro Werner, el exrepresentante del FMI

Según los datos en la página del FMI, Alejandro Werner asumió el cargo de Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2013. Nació en Córdoba, pero vivió toda su vida en México, país donde tuvo una distinguida trayectoria en el sector público y privado, así como en el mundo académico.

Estuvo al frente de la negociación del crédito por u$s54.000 millones de 2018, mientras la francesa Christine Lagarde estaba al frente del Fondo durante la la gestión Cambiemos, de Mauricio Macri.

Cristina Kirchner propuso que los pagos al FMI estén atados al superávit comercial

Cristina Kirchner aseguró durante su clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata, que "el acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario porque es una política enlatada que se aplica como una receta monotemática a todos los países".

En línea con su análisis sobre el FMI, aseguró que en el futuro "va a haber que discutir que las sumas que se paguen al Fondo estén atadas con un porcentaje al superávit comercial porque nosotros los únicos dólares que producimos son los del superávit comercial".

"No hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para la sociedad argentina el retorno al Fondo", aseguró la expresidenta en un acto desarrollado en el Teatro Argentino de La Plata.

Además, cargó contra el FMI y explicó que sus acciones en el mundo no fueron exitosas. "Las políticas del Fondo Monetario Internacional no dieron resultado en ninguna parte, no hay un modelo exitoso", aseveró.

En tanto, la expresidenta recordó cómo el Fondo llegó a la Argentina. "Ese FMI que Perón siempre rechazó e ingresó al país luego del golpe de Estado que lo derrocó y se instaló fue el protagonista de los peores momentos que se vivieron en materia económica y condicionalidades", afirmó.

Asimismo, la vicepresidenta afirmó que a pesar de las irregularidades, se debe abonar al Fondo: "Nadie dice que no hay que pagarle al FMI más allá de la discusión de las sobretasas, etcétera, sino revisar las condicionalidades. Es necesario revisar esas cláusulas, ese acuerdo".