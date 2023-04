Cristina Kirchner propuso que los pagos al FMI estén atados al superávit comercial.

Cristina Kirchner le hizo frente a Milei: "No me jodas con la casta"

"No hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para la sociedad argentina el retorno al Fondo", aseguró la expresidenta en un acto desarrollado en el Teatro Argentino de La Plata.

Además, cargó contra el FMI y explicó que sus acciones en el mundo no fueron exitosas. "Las políticas del Fondo Monetario Internacional no dieron resultado en ninguna parte, no hay un modelo exitoso", aseveró.

En tanto, la expresidenta recordó cómo el Fondo llegó a la Argentina. "Ese FMI que Perón siempre rechazó e ingresó al país luego del golpe de Estado que lo derrocó y se instaló fue el protagonista de los peores momentos que se vivieron en materia económica y condicionalidades", afirmó.

Asimismo, la vicepresidenta afirmó que a pesar de las irregularidades, se debe abonar al Fondo: "Nadie dice que no hay que pagarle al FMI más allá de la discusión de las sobretasas, etcétera, sino revisar las condicionalidades. Es necesario revisar esas cláusulas, ese acuerdo".

Cristina Kirchner: "El principal causante de la disparada de los precios es la variación del dólar"

En otro fragmento de su clase magistral en el Teatro Argentino de La Plata, la vicepresidenta vinculó la suba de los precios con la situación del dólar: "La inflación se dispara a partir de la firma del acuerdo cuando se pierden herramientas. La tasa de devaluación tiene que acompañar a la inflación en un país de economía bimonetaria como el nuestro en el que el principal causante de la disparada de los precios es la variación del dólar".

"El año pasado la meta del déficit fiscal se sobrecumplió y sin embargo la inflación se disparó igual porque la inflación está atada en la Argentina a la escasez o abundancia de dólares en una economía bimonetaria como la muestra", concluyó la expresidenta en este sentido.