Cristina Kirchner chicaneó al Gobierno: "¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?"

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró que el gobierno de Javier Milei no es "creador de cultura" porque "no construyó" ni una obra desde que llegó al poder y solo le cambió "el nombre a lo que otros hicieron", y chicaneó: "¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?".

Cristina repasó "todas las cosas que hicimos en materia de cultura" durante los 12 años de gobierno: "el INCAA y las 900 películas, el canal Encuentro, Paka Paka, la ley de financiamiento educativo, los espacios de la memoria de la ESMA, el PBI cultural que se elevó al tope de 3,8%, 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos, Tecnópolis, el Centro Cultural Kirchner", enumeró.

En este punto, recordó que el gobierno de Milei rebautizó el edificio como Palacio Libertad. "¿Se dieron cuenta que estos tipos no construyeron nada? Ni una puta escuela, ni un puto edificio, ni un puto monumento, ¡nada! Le cambian el nombre", sostuvo.

Cristina Kirchner Discurso Saldias 25 Mayo 2025 Cristina apuntó contra el Gobierno por el recorte a la obra pública. Captura TV

"Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar. ¡Qué mediocres, qué chatos! ¿Creadores de cultura? ¡De acá! ¿Quién se va a acordar de estos tipos dentro de 20 años?", cuestionó. Cristina lo comparó con los "1.800.000 libros, centros culturales, orquestas juveniles" y otros proyectos de su gobierno.

"Podría estar horas diciendo lo que hicimos en materia de cultura. Pero si ustedes me dicen qué fue lo que más me gustó a mí en nuestros 12 años y medio, tengo que decir que fue el Bicentenario. Para mí fue recuperar para el pueblo el 25 de mayo. Y Dios quiso, y yo no creo en las casualidades, que Néstor Kirchner asumiera un 25 de mayo también", destacó.