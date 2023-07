Cristina Kirchner: "El Fondo debe hacerse cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora"

"Al FMI no lo trajo este Gobierno, el peronismo o el kirchnerismo. Es más el peronismo o kirchnerismo le había dicho out y game over en 2005, ¡y lo trajeron de vuelta! La Argentina es una sola y tiene que hacerse cargo, pero el FMI es uno solo. Si tenemos que hacernos cargo del anterior desmanejo del anterior Presidente, el FMI debe hacerse cargo del desmanejo que tuvo la anterior directora", remarcó la exmandataria en referencia al exmandatario Macri y la extitular Lagarde.