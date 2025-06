Cristina Kirchner llamó a la unidad del peronismo, criticó al gobierno de Milei y advirtió: "Me quieren muerta o presa"

La expresidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) encabezó un acto en Corrientes para respaldar la candidatura de Martín Ascúa a la gobernación en las elecciones del próximo 31 de agosto y se refirió a su situación judicial: "Si estoy derrotada y acorralada, por qué no me dejan competir? Mirá cómo tiemblo", desafió.

Durante su discurso en la ciudad correntina de Paso de los Libres, la exmandataria hizo referencia a su candidatura a legisladora bonaerense en los comicios provinciales de septiembre y habló directamente sobre su situación judicial: “Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos. Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo ", desafió la titular del PJ.

Con un anfiteatro Carlos Gomes colmado, la gente gritó a viva voz "Cristina presidenta" y envalentonó a la líder de la oposición para realizar una crítica feroz a la gestión libertaria: "Desde que están los honestos y transparentes en este país, la gente vive cada vez peor. Volvió el FMI, nos puso 45 mil millones que nunca supo de dónde vinieron, ahora 20 mil más y estamos endeudados hasta acá". Además, realizó una autocrítica: "Pero no me voy a hacer la estúpida, porque cuando nos eligió en 2019 con esperanza nosotros no estuvimos a la altura".

Tras el discurso de Tincho Ascúa, intendente de la ciudad anfitriona y candidato a gobernador de Corrientes, Cristina lanzó su crítica hacia el modelo económico de Javier Milei, que busca lograr formalizar los ahorros en dólares en el sistema financiero. "Este gobierno no tiene plan económico y es una remake de la tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad de Domingo Cavallo. Este nivel de endeudamiento y destrucción, además de ineficiencia, fue nunca vista en un gobierno. Tu problema, Milei, no es que no haya plata, es que no hay dólares, y los que están en el colchón no te los van a dar", aseguró CFK.

En un discurso que duró unos 35 minutos, la visita de Cristina además se dio en medio de la negociaciones y una primera reunión que mantuvo con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el armado electoral en ese distrito, luego de que anuncie en C5N su candidatura a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral.

“Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", enfatizó.

Cristina Fernández "Cristina Presidenta", cantaban las miles de personas que se hicieron presentes en el Anfiteatro Carlos Gomes.

A su vez, recordó los 12 años de mandato del kirchnerismo y enumeró los logros de la "Década ganada": "Lanzábamos satélites al espacio, terminamos Yacyretá, los pibes en la escuela tenían notebooks", expresó y recordó los acontecimientos históricos que marcaron tragedias en el peronismo.

“Para los más jóvenes, que seguramente no lo saben, en el ‘62 Perón, desde el exilio, fue candidato a vicegobernador de Framini en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto no le habilitaron la candidatura. Esto no es una obra de teatro o una película, la historia del peronismo es otra cosa, cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve y donde mejor puede ayudar a una organización ´política que devuelva al pueblo un poco de felicidad", precisó.

Finalmente, se refirió al caso Loan, a días de cumplirse un año de su desaparición y dejó un mensaje esperanzador para toda la provincia: "No está bueno vivir en una provincia en la que se roban un pibe y las autoridades querían ocultar todo. Todos los correntinos deben querer construir una provincia mejor. 'Nadie se salva solo', todos necesitamos del otro... ¡Supongo que todos miraron El Eternauta!", concluyó.