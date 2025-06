Cristina Kirchner se reunió con Axel Kicillof y acordaron trabajar para una estrategia electoral conjunta

El acuerdo de produjo tres días después de la visita de la expresidenta a C5N y la entrevista que brindó al periodista Gustavo Sylvestre, en la que confirmó que se presentará como candidata a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral, el bastión del peronismo, en las legislativas del 7 de septiembre, pidió "dejar de lado las mezquindades y los egos" y remarcó la importancia de mantener la unidad.

Kicillof y Cristina coincidieron en la necesidad de evitar la dispersión del voto opositor y generar una hoja de ruta común, respetando la diversidad interna. La iniciativa incluiría a gobernadores, legisladores, intendentes y referentes sindicales. Si bien el principio de entendimiento no implica que haya nada resuelto, se empieza a caminar en ese sentido a partir de haber logrado recuperar el diálogo.

De este modo, cada uno de los espacios que hoy integran Unión por la Patria tendrán su cuota de representación. Es decir que queda reconocido el Movimiento Derecho al Futuro que lanzó Kicillof el sábado en un acto multitudinario acto en La Plata como parte del armado, junto con el kirchnerismo, el Frente Renovador de Sergio Massa y, quizás, el Frente Patria Grande de Juan Grabois.

El llamado de CFK a "dejar de lado las mezquindades y los egos"

"Voy a ser candidata. Ya lo dije en varias reuniones. En la Tercera Sección Electoral", anunció Cristina en la entrevista con Gustavo Sylvestre. Y advirtió que "hay que ir a trabajar, ayudar y poner el hombro para que el peronismo haga la mejor elección posible".

La líder del Partido Justicialista (PJ) marcó la relación entre las elecciones legislativas bonaerenses que se realizarán en septiembre y la votación que se llevará a cabo en octubre a nivel nacional: "¿Alguien concibe que si al peronismo no le va bien en septiembre, en lo que es el bastión del peronismo, nos puede ir bien en octubre? Además, ¿alguien pensó que si nos va mal en septiembre esto puede irradiar no sólo a las elecciones bonaerenses en octubre, sino a todo el país?"

En tanto, sobre el desdoblamiento, marcó: "No le pediría jamás a un gobernante que cambie su decisión". "Si hubiera tomado una decisión basada en presupuestos fácticos que después no se dieron, lo revisaría. Los hombres tienen otra forma de decidir. Siempre tiene una cosa de que si no se hace lo que él dice se pierde. Nunca tuve ese problema. Si me tengo que retractar porque desaparecieron los presupuestos fácticos, lo hago", enfatizó en esta línea.

Cristina Kirchner en C5N Captura de C5N

También trazó un paralelismo con el exgobernador chaqueño y exjefe de Gabinete, Jorge Capitanich: "En un momento había sido dos veces gobernador, jefe de Gabinete dos veces y fue candidato a intendente en Resistencia para ayudar a que el peronismo ganara la provincia de Chaco. Hay que dejar de lado las mezquindades y los egos".

"Hay que ir al lugar en el que más se sirve en el momento en que es oportuno. Pienso la política de ese modo. Hay que apostar a que el proyecto colectivo vaya para adelante", enfatizó Cristina Kirchner.

El mensaje de Kicillof al peronismo: "El único adversario que tenemos es Milei"

Durante el masivo acto realizado en La Plata que sirvió para presentar su nuevo espacio político, Movimiento Derecho al Futuro, el gobernador llamó a conformar un gran frente bonaerense de cara a las próximas elecciones.

En medio de las tensiones internas, Kicillof advirtió que "el único adversario que tenemos es Milei" e invitó a todos los sectores a sumarse de cara a octubre para que "la motosierra no cruce la General Paz".

Kicillof MDF

"El único adversario que tenemos es Milei. Y está afuera, no está adentro", remarcó. Fue entonces que instó a la dirigencia a "hablarle a nuestro pueblo" y convocó a todos los sectores a formar "un gran frente bonaerense por la salud, la educación, la seguridad, la producción y el trabajo".

"No podemos perder el tiempo, no podemos distraernos. Tenemos una misión: ir a buscar a los decepcionados y pensar qué podemos hacer para explicar, convencer y sumar. Tenemos una tarea y empieza hoy. Lo que está en juego acá es que la motosierra no cruce la General Paz, que no entre a la Provincia de Buenos Aires".