Criptoestafa: la Justicia congeló fondos relacionados con $Libra

"Estan congelados los fondos. Hecho por CIRCLE quien es el emisor de USDC a continuación te dejo el link de la blockchain y un screenshot. 'STATUS: Frozen' Saludos anonimo!", escribió Romeo en su cuenta de X

image.png

El programador Maximiliano Firtman explicó en sus redes sociales que, tras la decisión de la jueza federal Davis no podrá utilizar los fondos depositados en ambas cuentas y que en un futuro dicho monto podría ser entregado a la justicia argentina.

"¿Son todos los fondos de esas billeteras? No, pero las otras monedas (tokens) no tienen la potestad de ser congeladas por lo que no hay forma de hacerlo, como puede ser si hay fondos en SOL o en la propia $LIBRA", agregó Firtman.

Por su parte, el abogado Agustín Rombolá, uno de los querellantes de la causa, manifestó: "Un paso más cerca de que Javier Milei, Karina Milei y el resto de los estafadores tengan que dar explicaciones".