Crece el repudio a José Luis Espert por sus amenazas a Myriam Bregman y Nicolás Del Caño

"Cárcel o bala" , respondió Espert al postear en la red social X un mensaje de Bregman en contra del protocolo, que decía: "Lo que anunció Bullrich es absolutamente inconstitucional. La que se ubica en el terreno de la ilegalidad, es ella. El derecho a la protesta es el primero de los derechos; sin ése, pueden violentar los demás y no hay cómo impedirlo".

Frente a este intercambio, Bregman posteó: "Otro ataque inadmisible del diputado Espert, quien usa su lugar para amenazarnos e instar a que nos agredan. Lo que está haciendo el diputado Espert pidiendo 'cárcel o bala', es grave y peligroso".

La excandidata presidencial anticipó que van a presentar en el día de hoy un proyecto de ley para que toda la Cámara de Diputados repudie estas declaraciones y una denuncia penal en la justicia.

"Estamos estudiando los términos. Espert ha sido muy favorecido en la justicia y, cuando va, no es tan brabucón; busca la manera de excusarse y siempre lo hacen zafar", afirmó Bregman en declaraciones a Radio 10.

Además, recordó que "ya ocurrió en la Argentina un atentado muy grave" en referencia al intento de magnicidio que sufrió la expresidenta Cristina Kirchner y sostuvo que este tipo de declaraciones "alienta a esos grupos a que actúen contra nosotros".

Sobre el protocolo presentado por Bullrich, dijo que "hay cosas que no tienen ni pies ni cabeza" y que en el Gobierno "temen que la marcha del 20 termine canalizando todo el descontento" producto de las medidas de ajuste.

"No sé de dónde saca Bullrich las interpretaciones, de sus sueños. Ella cree que porque le parece que es así o porque algunos personajes tipo Espert la alientan lo puede hacer. No puede sacar el Servicio Penitenciario a la calle porque se le ocurra. No puede decir que aunque haya vías alternativas va a reprimir igual o que al que proteste le va a cobrar el operativo. Hay leyes que regulan eso", apuntó.

En el intercambio por las redes sociales, Nicolás Del Caño consideró que "esta cobarde amenaza de Espert a mi compañera Myriam Bregman es gravísima. Todxs aquellos que defiendan la libertad de expresión deberían repudiarlo", ante lo cual el referente de Avanza Libertad le respondió: "Para vos también, parásito (virgen de CUIT), bueno para nada. Cárcel o bala si violás la ley".

Tras el cruce, referentes políticos de diversos espacios repudiaron esas expresiones, con mensajes en la red social X.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, expresó: "Toda mi solidaridad con @myriambregman, este señor no tiene límites y amenaza a una militante con cárcel o bala, así funcionaba la dictadura, en democracia no hay lugar para estas cosas".

También se expresó el dirigente social Juan Grabois: "Respetable y entrañable señor Espert, la opción "cárcel" más o menos la entiendo; es decir, según su razonamiento, si la señora Bregman protesta, podría ir a la cárcel porque según usted, protestar es un delito. Pero por favor, ¿sería tan amable de explicarme la opción "bala"?".

Por su parte, el exdiputado y director del Instituto Consenso Federal, Alejandro 'Topo' Rodríguez, expresó: "La expresión "cárcel o bala" no es propia de la sana discusión democrática, representa una violenta amenaza y no contribuye a la paz social. Mi solidaridad con @myriambregman y @NicolasdelCano".

También la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá expresó "toda" su "solidaridad" con Bregman y remarcó: "Repudio total a este nuevo intento de acallar la protesta social, en medio de plan de guerra contra el pueblo. Si no fuera tan grave el tema, @jlespert te recordaría que habiendo un nuevo gobierno de ultraderecha, no sos ni aguatero suplente".

En tanto, el diputado Nacional por el PTS en el Frente de Izquierda, Christian Castillo, se preguntó si Espert "está incitando a un nueva Triple A".

"Después que (Mauricio) Macri llamó a hacer grupos de choque contra los que llamó "orcos" ahora Espert intima a usar "cárcel o bala" contra @myriambregman ¿Está incitando a una nueva Triple A?", posteó Castillo.