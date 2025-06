Convocan a una nueva marcha al Congreso en reclamo de la Ley de Emergencia en Discapacidad

En cuanto a discapacidad, el proyecto presentado por el diputado de Unión por la Patria Daniel Arroyo busca aumentar el valor de las prestaciones de salud, educación y transporte que brindan las instituciones del sector. Dichos montos se mantienen congelados desde octubre del 2024.

En diálogo con C5N el cura y coordinador del Foro por la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Pablo Molero, alertó que por el congelamiento en los haberes, los trabajadores perdieron un 70% de su poder adquisitivo ante la inflación y las instituciones no llegan a cubrir sus costos para el normal funcionamiento.

Molero expresó además que desde el Gobierno no dan respuestas a sus demandas. "En una reunión nos dijeron que este año no iba a haber aumentos porque tenemos el mismo presupuesto que en el 2024".

El religioso repudió también la intención de la gestión libertaria de eliminar pensiones por discapacidad, que según el presupuesto oficial podría alcanzar a 200 mil del millón que hay en la actualidad. "El tema de las pensiones es muy complicado. El Gobierno tiene el derecho de supervisar cuando hay fondos públicos de por medio, pero una cosa es controlar y otra es estigmatizar a todas las personas con discapacidad que reciben pensiones como si fueran ladrones del Estado".

En ese sentido advirtió que el Gobierno está revisando el millón de pensiones y para avanzar en su reducción intenta instalar un discurso con el relato de personas que recibieron la prestación sin merecerla. "Hablan de una pensión por pie plano pero no dan nombres ni datos. Mientras tanto hay padres que me llaman y me dicen que desde diciembre dejaron de cobrar la pensión que recibía su hijo porque desde el Gobierno les dijeron que no alcanzaba el nivel de incapacidad laboral. La cuestión es que su hijo no puede trabajar, tiene que tomar medicamentos y no los pueden pagar".

"Desde el Gobierno dicen que prefieren dar trabajo en lugar de pensiones. Todos queremos eso pero el trabajo no abunda en la Argentina y los que van a ingresar a último momento seguramente van a ser las personas con discapacidad. En el mientras tanto ¿de qué vive la gente? El trato es muy lamentable", agregó.

Por último defendió al Ian Moche, el niño de 12 años activista por la concientización sobre el trastorno del espectro autista (TEA), quien fue atacado por el presidente Javier Milei y trolls libertarios por contar que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, le dijo a él y a su madre en una reunión que las personas con discapacidad no son responsabilidad del Estado. "Su discapacidad no es un problema del Estado. ¿Por qué yo tengo que pagar peaje y vos no?", fue la frase que habría dicho Spagnuolo en privado, que luego desmintió.

"Hemos escuchado a muchos funcionarios decir que los problemas de las familias son problemas de las familias y no del Estado. Ese es el pensamiento que tiene esa gente", manifestó Molero avalando las declaraciones de Moche.

"El Estado es reflejo de lo que la sociedad quiere y nuestra sociedad siempre ha querido tener en cuenta a los más débiles, los que tienen más dificultad. Sabemos que tener un país ordenado económicamente es importante, pero eso no es lo único. El ajuste no debe recaer sobre los sectores que hace años la vienen pasando mal. Son los sectores que están en mejores condiciones económicas los que deben poner el hombro para aportar a ese proceso de ordenamiento", completó.

El Gobierno adelantó que vetará el aumento a jubilados y la Ley de Emergencia en discapacidad

Tras la convocatoria de la sesión del miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, denunció en sus redes sociales que el "kirchnerismo y sus aliados circunstanciales" convocaron la sesión para elevar el gasto fiscal.

"12.000 Millones de dólares. El kirchnerismo y aliados circunstanciales convocan a una sesión para el 4/6 sin transparentar el verdadero costo para el fisco", escribió en su cuenta de X.

Luego detalló que el incremento de las jubilaciones representa un 0.42% del PBI y el aumento al bono un 0.35%; el aumento de las transferencias a las provincias un 1.27%; la moratoria un 0.2%; la Ley de Emergencia en Discapacidad un 0.3%. "Total estimado: 1.8% del PBI. En ningún caso explican cómo se van a financiar estos + de u$d 12.000 millones que tendría que pagar el Estado", agregó.

Por su parte, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, declaró esta mañana que el Gobierno volverá a insistir con el veto si estas normas son aprobadas.