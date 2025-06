Guillermo Francos advirtió que el Ejecutivo vetará modificaciones en el régimen previsional

El jefe de Gabinete aseguró que “no existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado". "No se puede pagar”, sentenció.

“No existen los recursos, en particular del sistema previsional, donde tenemos un trabajador y medio activo por cada jubilado, así que no se puede pagar, por más que propongan un aumento de partidas no se puede aprobar una ley así, y si lo hacen el Ejecutivo la va a vetar”, aseguró en declaraciones radiales.