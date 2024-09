Conflicto por la coparticipación: la Corte Suprema citó a Jorge Macri y Luis Caputo a otra audiencia

En tanto, la convocatoria también se llevó adelante después de que el 22 de agosto Caputo no se presentara a una audiencia informativa en el marco del conflicto y que enviara a representantes de su cartera en su lugar. Luego del cónclave, Jorge Macri anunció que "no hubo acuerdo" entre las partes.

La Corte nos dio entre una semana y diez días para que el gobierno nacional argumente por qué no está cumpliendo con la cautelar que dictó, que establece que tiene que pagar el 2,95% de los fondos", sostuvo Macri en rueda de prensa en aquel entonces.

Consultado por la ausencia de Caputo, Macri respondió: "No sé por qué no vino el ministro de Economía. Tendrá sus razones, pero hubiera sido mejor que esté. Yo vine, cada vez que me convoque la Corte voy a venir. No lo tomo en carácter personal", afirmó.