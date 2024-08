Coparticipación: no hubo acuerdo entre la Ciudad y Nación y se profundiza el conflicto

La Corte Suprema convocó a una audiencia informativa, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no se presentó y envió a representantes de su cartera. "No hubo acuerdo", anunció el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El ministro de Economía, Luis Caputo, no se presentó a la audiencia informativa convocada para este jueves por la Corte Suprema en el marco del conflicto entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que "no hubo acuerdo" , en lo que significa una profundización de la pelea por los fondos.

"Cada parte expuso sus posturas, pero no hubo acuerdo. La Corte nos dio entre una semana y diez días para que el gobierno nacional argumente por qué no está cumpliendo con la cautelar que dictó, que establece que tiene que pagar el 2,95% de los fondos", sostuvo Macri en rueda de prensa.

El jefe de Gobierno porteño estuvo acompañado por el procurador Martín Ocampo y el abogado constitucionalista Antonio María Hernández. Por parte de Nación, acudieron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el secretario Legal y Administrativo, José María García Hamilton; la subsecretaria de coordinación fiscal provincial, Valeria Sánchez, y el subsecretario Legal, Alejandro Speroni.

Consultado por la ausencia de Caputo, Macri respondió: "No sé por qué no vino el ministro de Economía. Tendrá sus razones, pero hubiera sido mejor que esté. Yo vine, cada vez que me convoque la Corte voy a venir. No lo tomo en carácter personal", afirmó.

Desde la cartera de Economía aseguraron que "Nación sí está cumpliendo con el fallo de la Corte". "Aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es que la Nación lo paga semanalmente por adelantado en lugar de por goteo diario", señalaron a Clarín. El gobierno porteño rechaza ese método de pago por considerarlo "discrecional".

"Haremos un escrito explicando por qué es tan importante respetar las autonomías y cumplir el método. No podemos estar a tiro de decreto del giro de fondos que no pueden ser discrecionales porque hacen a la estabilidad de un mecanismo federal y republicano", destacó Macri.