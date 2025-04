Con insultos y chicanas, Javier Milei profundiza sus ataques contra el periodismo

El gesto intimidatorio fue ampliamente repudiado por periodistas, sindicatos, medios de comunicación y dirigentes políticos, pero Milei lo justificó al compartir un posteo de Agustín Laje en X. "¿Cómo funciona la cosa? ¿Los periodistas te pueden meter una cámara en la cara y acosarte mientras estás tratando de conversar con otras personas, pero uno no puede, a su vez, sacarle una foto al periodista?", cuestionó.

En el mismo sentido, reposteó otro mensaje del abogado Alejandro Sarubbi Benítez, integrante del stream libertario Carajo: "A ver si entendí bien. Si un periodista me saca una foto es libertad de expresión pero si yo le saco una foto a un periodista es persecución y censura. ¿Algo así?".

Más temprano este miércoles, el Presidente apuntó contra el periodista Ignacio Girón, de CNN en Español, por haber informado que circulaban versiones de que Adorni no se presentaría al debate. "Aquí el mentiroso de Nacho Girón, mintiendo", afirmó.

"Esperemos que pida las disculpas del caso, ya que en su defecto nos hará que pensemos extremadamente mal sobre su calidad humana", agregó. También adjuntó una captura del posteo original de Girón "por si intentara borrar la evidencia". "Uno nunca sabe, ya que: no odiamos lo suficiente a los periodistas", sostuvo.

Durante la jornada del martes, Milei se dedicó a repostear mensajes que acusaban a los periodistas de "inventar mentiras" y "armar operaciones" para criticarlo "por falta de pauta", la mayoría en respuesta a un editorial que Carlos Pagni hizo en el canal LN+. También le dedicó un posteo a los periodistas.

"Dado todo lo que lloran cada vez que les contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir (lo hacen 7x24), yo les pregunto: ¿No se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si comenten un error, ¿qué les parece pedir perdón?", señaló el Presidente.

Dado todo lo que lloran cada vez que les contesto a la montaña gigante de mentiras, calumnias e injurias que a diario suelen decir (lo hacen 7x24) yo les pregunto:

¿No se les ocurrió dejar de mentir y empezar por decir la verdad? Y si comenten un error…

"Al mismo tiempo es indignante que cada vez que se les señalan los errores (no se bancan el vuelto), en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa. Entiendan que no están por encima de nadie", sostuvo, y advirtió: "Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase: 'la gente no odia lo suficiente a los periodistas'".

Advierten sobre amenazas a la libertad de expresión en el gobierno de Milei

En su informe anual "El Estado de los Derechos Humanos en el Mundo", publicado este mes de abril, Amnistía Internacional advirtió sobre "un retroceso profundo y acelerado en los derechos en Argentina en el 2024". El capítulo nacional hizo foco en "12 derechos perdidos", uno de los cuales es la libertad de expresión.

"El gobierno ha decidido liderar una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales", denunció la organización.

Señaló que estos mensajes son "liderados por integrantes del Gobierno nacional" y luego multiplicados en plataformas digitales, "generando aluviones de agresión y odio que lesionan la libre circulación de ideas y erosionan el debate democrático. Se despliega una abierta cacería contra todo aquel que critique o señale al Gobierno o sus funcionarios", sostuvo.

Amnistía Internacional señaló que "ha documentado el ataque y hostigamiento a decenas de periodistas", y mencionó al menos 30 casos en los que "el desprestigio, la difamación y la estigmatización se han utilizado para intimidar el ejercicio de la prensa libre e independiente que pregunta o cuestiona las medidas adoptadas por esta administración".