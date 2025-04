Javier Milei volvió a atacar a los periodistas: "Se han convertido en seres despreciables"

"Y si cometen un error, ¿qué les parece pedir perdón? Al mismo tiempo es indignante que cada vez que se les señalan los errores (no se bancan el vuelto), en lugar de pedir perdón o aclarar el tema, lloran ataque a la prensa. Entiendan que no están por encima de nadie y que cuando erran (mucho más de lo normal) pidan perdón", enfatizó en esta línea.

En tanto, le exigió a los comunicadores que se disculpen: "El nivel de soberbia y ego desaforado los hace pensar que están sobre una torre de marfil que ya no existe y que las redes sociales les muestran todo el tiempo los seres despreciables en que se han convertido. Si no empiezan a pedir perdón, cada día valdrá más la frase 'la gente no odia lo suficiente a los periodistas'".

El presidente Javier Milei volvió a atacar al periodismo luego de su viaje a Roma, donde participó de la misa exequial por la muerte del papa Francisco, y apuntó contra los medios de comunicación que habían informado que llegó tarde a la despedida a cajón abierto del féretro en la Basílica de San Pedro.

Desde su cuenta de X, expresó: “En definitiva, vale la reflexión twittera: la gente no odia lo suficiente a los periodistas” y citó un tuit del periodista Marcelo Bonelli, quien publicó una encuesta sobre la llegada tarde.

“Siempre peleado con los hechos. Un mentiroso patológico. No importa el tema que trate, siempre miente”, indicó respecto al periodista mencionado. Pero no fue al único que atacó, ya que también aprovechó para apuntar contra Diego Brancatelli.

“Después te vienen los reyes de la tibieza a cuestionar las formas (la mayoría de las veces con videos de hace muchos años) para enfrentar a bestias como la del video...”, agregó, en referencia a Brancatelli.

La Nación + expuso a varios trolls del Gobierno, particularmente el periodista Francisco Olivera fue quien lo reveló y Milei escribió: “Periodistas mintiendo, para variar…”.