Con el daño mayor hecho, Javier Milei ensaya la sintonía fina del ajuste

“¿Y si sale bien?” La frase, ensayada en medio de la fulgurante elección del liderazgo más estrambótico de la historia política argentina, hoy ya no puede ser dicha sin una mueca irónica. Javier Milei ya no es el personaje extraño que, motosierra en mano, prometía el ajuste más grande de la historia y que la casta sería quien lo pague. Una primera evidencia del desencanto la marca el hecho de qué hay esfuerzo social pero no hay ajuste para ese sector.