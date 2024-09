Intimidades de la visita de Susana a Casa Rosada para entrevistar a Javier Milei

No se habló del 52% de pobreza y ni siquiera se mencionó el número, pero sí se abordó el tema en general. Por qué se hizo en Balcarce 50, la valoración del Presidente sobre la diva y cuál fue su reacción ante la estadística negativa y el desgaste que marcan las encuestas.

Susana llegó a las 15:18 a la Casa Rosada y usó el despacho del jefe de Casa Militar como camarín y lugar para estar. Javier Milei, previamente maquillado por Lilia Lemoine, entró al Salón Blanco puntual, a las 16 , como estaba planeado, casi en simultáneo con la publicación del índice de pobreza, que creció al 52,9%, y con el posteo de Karina Milei con su perro Thor a cuestas. Alguien que formó parte de la entrevista contó a C5N que no se habló específicamente del número publicado por el Indec, pero el tema sí formó parte de la charla .

La respuesta a este medio fue motivada por las críticas que recibió el Gobierno por el timing para concretar la entrevista en la misma franja horaria, cuando se sabía con antelación que iba a coincidir y que el dato no era positivo para la administración.

Susana Giménez Karina Milei X: @karinamileiok

Una alta fuente intentó minimizarlo al decir que “en seis meses habrá revancha, los números bajan y nos vamos a acordar de todos”. Ya por fuera de la entrevista, el día siguiente, por la tarde, alguien con acceso al despacho presidencial escuchó decir “es una mierda de número, pero no había alternativa, cuando haces el sinceramiento te comes la piña”. También llegaron a analizar el desgaste en la imagen que comenzaron a marcar algunas encuestas: “Supongamos que es verdad, que caímos tres puntos y no diez como dicen los operadores. Después del ajuste más grande de la historia es un milagro estar en 40. Mucho es por tarifas”.

También comentan que Milei consideró que Susana se supo adaptar y que lo destacó al decir “eso habla bien de ella”. Cree que la diva fue formateada y que se tuvo que readaptar a un presidente con otro tono en las respuestas que esperaba. La intención de la conductora era hacer la entrevista en los estudios de Telefé, pero por una cuestión de seguridad “en relación a la ubicación” se hizo en la Rosada.

Por el canal de las pelotas fueron 15 personas, entre ellos el CEO, Darío Turovelzky. Además de los funcionarios que acompañaron al Presidente, había seis personas de seguridad. Desde la producción llegó el pedido de que no haya nadie que pudiese “ensuciar el plano” de la entrada de la conductora, lo que imposibilitó a los periodistas acreditados en la Rosada tomar imágenes del ingreso de la conductora. “Algo que no sucedido ni con las visitas de cualquier presidente como Putin, Macron o Xi Jinping”, ejemplificó una acreditada experimentada.

Embed - JAVIER MILEI y SUSANA GIMÉNEZ saludaron desde el BALCÓN de la CASA ROSADA

La idea de salir al balcón fue del Presidente, a modo de gentileza por haber aceptado el cambio de locación. Algunos presentes aseguran que por momentos se dudó por las rondas de los jueves de las Madres y por algunas movilizaciones. Temían alguna reacción negativa. Más allá de que cuando se concretó ya se habían desconcentrado, se vio una Susana dubitativa. Finalmente, dijo: “Este balcón tiene mucha historia”, y se asomó. ¿Sabría ya de las críticas?